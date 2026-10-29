باشگاه خبرنگاران جوان - این روز‌ها فضای مجازی پر از پیش‌بینی‌های تکراری درباره وقوع قریب‌الوقوع جنگ است؛ خبر‌هایی که با عبارت‌هایی مانند «به‌زودی» و «تا ۲۴ یا ۷۲ ساعت آینده» منتشر می‌شوند و با ایجاد نگرانی، ذهن مخاطبان را درگیر می‌کنند. کاربران در واکنش به این ساعت‌شمار‌های پوشالی، گاهی با طنز به استقبال این اخبار می‌روند و هم‌زمان یکدیگر را به هوشیاری و بررسی اخبار دعوت می‌کنند.

در این میان، فعالیت حساب‌های جعلی و ربات‌های فارسی‌زبان نیز به‌عنوان بخشی از عملیات سایبری برای تأثیرگذاری بر افکار عمومی مطرح است؛ رویکردی که نمونه‌هایی از آن در فعالیت حساب‌های وابسته به رژیم صهیونیستی به زبان کشور‌های هدف، از جمله ترکیه، دیده شده است.