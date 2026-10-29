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فیک نیوز‌ها چطور با رنگ و لعاب جدید جولان می‌دهند؟ + فیلم

از ساعت‌شمار‌های پوشالی جنگ و انتشار اخبار ناامیدکننده تا فعالیت ربات‌های صهیونیست فارسی‌زبان و هزینه‌های کلان برای عملیات سایبری، اخبار جعلی به ابزاری برای ایجاد نگرانی و تأثیرگذاری بر افکار عمومی تبدیل شده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان - این روز‌ها فضای مجازی پر از پیش‌بینی‌های تکراری درباره وقوع قریب‌الوقوع جنگ است؛ خبر‌هایی که با عبارت‌هایی مانند «به‌زودی» و «تا ۲۴ یا ۷۲ ساعت آینده» منتشر می‌شوند و با ایجاد نگرانی، ذهن مخاطبان را درگیر می‌کنند. کاربران در واکنش به این ساعت‌شمار‌های پوشالی، گاهی با طنز به استقبال این اخبار می‌روند و هم‌زمان یکدیگر را به هوشیاری و بررسی اخبار دعوت می‌کنند.

در این میان، فعالیت حساب‌های جعلی و ربات‌های فارسی‌زبان نیز به‌عنوان بخشی از عملیات سایبری برای تأثیرگذاری بر افکار عمومی مطرح است؛ رویکردی که نمونه‌هایی از آن در فعالیت حساب‌های وابسته به رژیم صهیونیستی به زبان کشور‌های هدف، از جمله ترکیه، دیده شده است.

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