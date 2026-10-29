برخی گزارش‌های رسانه‌ای منتشر شده از حملات جدید به تاسیسات شرکت نفت دولتی عربستان حکایت دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - گزارش‌ها حاکی از آن است که تاسیسات آرامکو، شرکت نفت دولتی عربستان بار دیگر هدف حمله قرار گرفته است.

منابع همچنین از شنیده‌شدن صدای چندین انفجار در ریاض، پایتخت عربستان خبر دادند.

این گزارش در حالی منتشر می‌شود که ساعاتی پیش، یحیی سریع، سخنگوی نیرو‌های انصارالله اعلام کرد که عربستان طی ۲۴ ساعت گذشته ۱۱۶ حمله هوایی علیه یمن انجام داده است.

او گفت که این حملات مناطق غیرنظامی را هدف قرار داده و به شهادت و زخمی‌شدن شمار زیادی از مردم، که اکثرا زن و کودک بودند، منجر شده است.

منبع: بریکینگ نیوز

برچسب ها: تاسیسات آرامکو ، حمله پهپادی ، انصارالله یمن
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