تردد خودروهای منطقه آزاد انزلی در زنجان به دلیل طی نشدن مراحل قانونی و موانع حقوقی در سطح ملی فعلاً منتفی است.

باشگاه خبرنگاران جوان - نرگس مرادخانی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان، در جمع خبرنگاران با تشریح آخرین وضعیت توافقنامه تردد خودرو‌های منطقه آزاد انزلی اظهار داشت: این توافقنامه که در ۳۱ اردیبهشت‌ماه امسال با امضای چهار طرف منعقد شد، به دلیل طی نشدن مراحل قانونی و لزوم بررسی‌های حقوقی در سطح ملی، هنوز به مرحله اجرا نرسیده است.

وی با اشاره به موانع حقوقی پیش‌روی این طرح افزود: این توافقنامه هم‌اکنون در مرحله بررسی توسط معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری قرار دارد و در این مسیر با اعتراض برخی خودروسازان داخلی مواجه شده است؛ به همین دلیل تاکنون نظر نهایی برای طرح و تصویب در هیئت وزیران به دولت ارسال نشده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان تصریح کرد: با وجود پیگیری‌های مستمر استاندار زنجان از معاون اول رئیس‌جمهور و معاون حقوقی رئیس‌جمهور برای تسریع در روند کار، تعیین تکلیف نهایی این توافقنامه همچنان در انتظار طی تشریفات قانونی است؛ ضمن اینکه استان قزوین نیز با شرایط مشابه، تاکنون موفق به اجرایی کردن این مصوبه نشده است.

مرادخانی همچنین شایعات و ادعا‌های مطرح‌شده در فضای مجازی مبنی بر عدم تمایل مدیریت استان زنجان به اجرای این توافقنامه را کاملاً نادرست خواند و از شهروندان زنجانی درخواست کرد تا اعلام نتیجه نهایی و تعیین تکلیف قطعی، از هرگونه اقدام برای خرید خودرو‌های منطقه آزاد انزلی خودداری کنند تا دچار چالش‌های حقوقی نشوند.