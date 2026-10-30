باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - ناصر سودانی نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان با بیان اینکه روزهای پیش‌رو تعیین‌کننده بسیاری از مسائل مهم کشور است، گفت: دشمن کودک‌کش، عهدشکن و نانجیب در برابر قدرت نوظهور و رو به گسترش مقاومت اسلامی با محوریت نظام مستحکم جمهوری اسلامی ایران، به استیصال رسیده و حقیرانه به ذلت کشیده شده و دیوانه‌وار به‌دنبال اتخاذ شیوه‌ای برای ضربه زدن به ایران اسلامی است.

نماینده دوره هفتم مجلس اظهار کرد: دشمن از طریق تحمیل دو جنگ تمام عیار و به مدد پیشرفته‌ترین تجهیزات و یاری اغلب کشورهای پیرامون و دولت‌های همسایه و نیز خیانت مزدوران داخلی وعوامل نفوذی، نتوانسته به اهداف شیطانی خود که در رأس آن‌ها تسلیم کامل ملت و فروپاشی نظام اسلامی، تجزیه ایران و دودستگی داخلی که منجر به آشوب فراگیرشود، برسد.

این فعال سیاسی اضافه کرد: دشمن هم‌اکنون تمام امیدش به آن است که بتواند در داخل کشور با ایجاد اعتراضات، به پشتوانه فشارهای اقتصادی تحمیلی و در قالب مطالبات صنفی نظیر آنچه در دی ماه ۱۴۰۴ ایجاد شد، کشور را به آشوبی بکشاند که زمینه‌ساز حملات فراگیر و همه‌جانبه شود.

این نماینده سابق مجلس می‌گوید دشمن برای رهایی از مخمصه‌هایی مانند افزایش دور از انتظار قیمت نفت و فرآورده‌های نفتی، افزایش قیمت حمل‌ونقل و سپس جمیع کالاها و نیز کاهش ذخایر انرژی، به‌دلیل اعمال اقتدار ایران در بسته نگه‌داشتن تنگه هرمز، به‌دنبال یک دستاورد پیروزمندانه یا به ‌قول خود یک شگفتانه از نوع عملیات وسیع نظامی است که بتواند معادلات و وضعیت موجود را برهم بزند.

سودانی بیان کرد: از طرفی ترامپ در انتخابات قریب‌الوقوع در آمریکا با اطلاع از شکست حتمیِ پیش‌بینی شده خود، تنها راه برون‌رفت را برهم زدن صحنه و گل‌آلود کردن آب می‌بینند تا بتواند در پرتو این آشفتگی و شرایط جنگی پیش آمده، موقعیت خود را استمرار بخشیده و با حرکات انتحاری آسیبرسان، زهر خود را ریخته و بر افکار پوسیده صهیونی و اپستینی چه در آمریکا و چه در فضای رژیم صهیونیستی و حتی در اروپا تأثیر بگذارد.

نماینده ادوار مجلس گفت: ترامپ فاسد و پلید می‌خواهد آبروی رفته خود در عرصه جهانی و اعتماد از بین رفته نزد سران کشورهای دوشیده شده را ترمیم کند و از پناه بردن آنها به کشورهای دیگر جلوگیری به‌عمل آورد.

نماینده مردم اهواز و باوی در مجلس هفتم اضافه کرد: ظاهراً اصحاب ثروت، ارباب قدرت و اسیران شهوت به این نتیجه رسیده‌اند که باید پس از ایجاد آشوب در داخل ایران، یک جنگ گسترده، پیچیده، ترکیبی و دسته جمعی با مشارکت قریب به اتفاق همسایگان، ناتو، کشورهای ائتلاف عربی و غیرعربی، به فرماندهی سنتکام و رژیم اشغالگر علیه نظام مقدس و مردم شریف و کشور با تمدن و فرهنگ کهن ما راه‌اندازی کنند تا شاید از این نمد برای خود کلاهی بدوزند.

سودانی بیان کرد: آخرین ترفند دشمن این است که با انجام تحولات میدانی ازجمله افزایش جنگ‌افزارهایش در منطقه، پروازهای هواپیماها بر فراز آسمان سوریه و عراق، دیدارها و تماس‌های مکرر دو جنایتکار رذل با یکدیگر (ترامپ و نتانیاهو)، تهدیدهای مکرر ترامپ خبیث، همراه با ادبیاتی سخیفانه و بی‌شرمانه و گسترش جنگ روانی علیه ملت ایستاده در برابر ظلم، آرایش نظامی خود را به رخ ما بکشد، اما او خوب می‌داند این بار، چنانچه مرتکب غلطی شود به دست خود، گور خود را کنده است.

وی تاکید کرد: قدرت نظامی خارق‌‎العاده، سلاح‌های پیشرفته جدیدی که تاکنون به‌کار نرفته، کسب تجارب میدانی و عملیاتی هجومی از جنگ‌های قبلی فوق‎العاده مهم و راهبردی و دشمن‌شکن، صلابت و پایمردی نیروهای مسلح تحت فرمان فرماندهی الهیِ ولیّ امری فهیم و با درایت، مدیر و مدبر و به روز، شجاع و مقتدر، هوشیار و آبدیده، دل سپرده به معبود و متوسل و مطمئن به عنایات بقیة‌الله‌الاعظم (عج) آن چنان سیلی به عدو مکار خواهد زد که نتواند کمر راست کند.

نماینده دور هفتم مجلس می‌گوید ازجمله مهمترین مؤلفه‌های اقتدار ایران‌زمین، وجود ملتی بصیر و دشمن‌شناس، تاب‌آور و صبور در برابر هر نوع سختی، ولایتمدار و میهن‌دوست، جان‌فدا و آماده شهادت، خنثی‌‌کننده تمامی توطئه‌ها که تمام‌کننده کار خواهد بود، هستند؛ ملتی که نظیر آن در هیچ جای جهان دیده نشده است.

سودانی در پایان تاکید کرد: آنچه امروز از تمامی امور مهمتر است، حفظ همین روحیه استقامت، همبستگی و انسجام، پرهیز از تفرقه و اختلاف و دودستگی، استمرار «حضور درخط مقدم خیابان» و امید به نصرت‌الهی که باطل‌السحر عمده توطئه‌های دشمنان بوده است و به‌یقین روح پرفتوح آقای شهید ایران، قائد مجاهد امت ‌و دوراندیش، امام خامنه‌ای شهید (رضوان‌الله تعالی علیه) را شاد خواهد ساخت.