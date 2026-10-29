باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس گزارش رسانه‌های آمریکایی، جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، در نامه‌ای به دبیر شورای عالی امنیت ملی کشور سرلشکر محسن رضایی، پیشنهاد ازسرگیری مذاکرات جامع را مطرح کرده است. هم‌زمان، گزارش‌ها از تأکید مقامات کشور بر تحقق شروط هفت‌گانه پیش از آغاز هرگونه گفت‌و‌گو حکایت دارد؛ شروطی که پایان تحریم‌ها، بازگرداندن دارایی‌های مسدودشده ایران و کنار رفتن سایه جنگ را در بر می‌گیرد. در این شرایط، واشنگتن برای کاهش فشار‌های ناشی از جنگ و مدیریت پیامد‌های اقتصادی آن، با معادله‌ای دشوار روبه‌روست.

افزایش هزینه‌های انرژی، نگرانی درباره ذخایر راهبردی نفت آمریکا و نزدیک شدن انتخابات کنگره، از جمله عواملی هستند که بر موقعیت سیاسی ترامپ سایه انداخته‌اند. در مقابل، رئیس‌جمهور آمریکا همچنان از امکان تغییر شرایط و کاهش قیمت نفت سخن می‌گوید؛ اما ادامه بحران، پرسش‌هایی جدی درباره پیامد‌های تصمیم‌های کاخ سفید ایجاد کرده است.