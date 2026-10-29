باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

کاخ سفید در بن‌بست؛ آیا ترامپ هنوز برگ برنده‌ای دارد؟ + فیلم

در حالی که گزارش‌ها از پیشنهاد تازه جی‌دی ونس برای ازسرگیری مذاکرات جامع با ایران حکایت دارد، ایران تحقق شروط هفت‌گانه خود را پیش‌نیاز هرگونه مذاکره می‌داند و هم‌زمان فشار‌های اقتصادی و سیاسی ناشی از جنگ، دولت ترامپ را با چالش‌های فزاینده‌ای روبه‌رو کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس گزارش رسانه‌های آمریکایی، جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، در نامه‌ای به دبیر شورای عالی امنیت ملی کشور سرلشکر محسن رضایی، پیشنهاد ازسرگیری مذاکرات جامع را مطرح کرده است. هم‌زمان، گزارش‌ها از تأکید مقامات کشور بر تحقق شروط هفت‌گانه پیش از آغاز هرگونه گفت‌و‌گو حکایت دارد؛ شروطی که پایان تحریم‌ها، بازگرداندن دارایی‌های مسدودشده ایران و کنار رفتن سایه جنگ را در بر می‌گیرد. در این شرایط، واشنگتن برای کاهش فشار‌های ناشی از جنگ و مدیریت پیامد‌های اقتصادی آن، با معادله‌ای دشوار روبه‌روست.

افزایش هزینه‌های انرژی، نگرانی درباره ذخایر راهبردی نفت آمریکا و نزدیک شدن انتخابات کنگره، از جمله عواملی هستند که بر موقعیت سیاسی ترامپ سایه انداخته‌اند. در مقابل، رئیس‌جمهور آمریکا همچنان از امکان تغییر شرایط و کاهش قیمت نفت سخن می‌گوید؛ اما ادامه بحران، پرسش‌هایی جدی درباره پیامد‌های تصمیم‌های کاخ سفید ایجاد کرده است.

مطالب مرتبط
کاخ سفید در بن‌بست؛ آیا ترامپ هنوز برگ برنده‌ای دارد؟ + فیلم
young journalists club

چگونه می‌توان هزینه جنگ را برای اسرائیل افزایش داد؟ + فیلم

کاخ سفید در بن‌بست؛ آیا ترامپ هنوز برگ برنده‌ای دارد؟ + فیلم
young journalists club

از گرانی سوخت تا شکست انتخاباتی؛ جنگ ایران به کابوس جمهوری‌خواهان تبدیل شد + فیلم

کاخ سفید در بن‌بست؛ آیا ترامپ هنوز برگ برنده‌ای دارد؟ + فیلم
young journalists club

پایان جنگ در گرو پذیرش شروط ایران از سوی واشنگتن + فیلم

پربیننده‌ترین‌ها
لحظه اصابت قایق انتحاری به کشتی رژیم صهیونسیتی + فیلم
۷۶۲

لحظه اصابت قایق انتحاری به کشتی رژیم صهیونسیتی + فیلم

۰۷ . آبان . ۱۴۰۵
از گرانی سوخت تا شکست انتخاباتی؛ جنگ ایران به کابوس جمهوری‌خواهان تبدیل شد + فیلم
۵۰۶

از گرانی سوخت تا شکست انتخاباتی؛ جنگ ایران به کابوس جمهوری‌خواهان تبدیل شد + فیلم

۰۷ . آبان . ۱۴۰۵
تبدیل شدن یک قانون اشتباه در آذربایجان به جریان سیاسی + فیلم
۴۹۲

تبدیل شدن یک قانون اشتباه در آذربایجان به جریان سیاسی + فیلم

۰۷ . آبان . ۱۴۰۵
مزاج‌شناسی از روی خواب و میزان انرژی بدن + فیلم
۴۶۱

مزاج‌شناسی از روی خواب و میزان انرژی بدن + فیلم

۰۷ . آبان . ۱۴۰۵
پایان جنگ در گرو پذیرش شروط ایران از سوی واشنگتن + فیلم
۴۲۶

پایان جنگ در گرو پذیرش شروط ایران از سوی واشنگتن + فیلم

۰۷ . آبان . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha