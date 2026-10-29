رئیس جمهور آمریکا مجددا ادعای پایان قریب‌الوقوع جنگ با ایران را مطرح کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در گردهمایی انتخاباتی ایالت کارولینای جنوبی بار دیگر مدعی شد که جنگ با ایران «خیلی، خیلی زود» پایان خواهد یافت.

او در جمع حامیان حزب جمهوری‌خواه، برای توجیه جنگ پرهزینه اخیر علیه ایران که نارضایتی را در میان شهروندان آمریکایی افزایش داده، گفت: «همه می‌دانند که ما مجبور بودیم به ایران حمله کنیم. باید اطمینان حاصل می‌کردیم که این کشور هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کند و این جنگ خیلی، خیلی زود تمام خواهد شد».

ترامپ بار‌ها در گردهمایی‌های انتخاباتی، ادعا کرده جنگ به زودی به پایان می‌رسد و پس از آن، قیمت‌ها کاهش پیدا می‌کند.

از زمان آغاز جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران در نهم اسفند سال گذشته، افزایش قیمت سوخت به یکی از فشار‌های اقتصادی بر خانوار‌های آمریکایی تبدیل شده است. بر اساس داده‌های انجمن خودروی آمریکا، میانگین قیمت هر گالن بنزین معمولی از حدود ۲.۹۸ دلار پیش از جنگ به ۴.۲۹ دلار در اکتبر رسیده که افزایشی حدود ۴۴ درصدی را نشان می‌دهد.

رویترز نیز به نقل از پژوهشی درباره هزینه‌های انرژی گزارش داد که مصرف‌کنندگان آمریکایی از زمان آغاز جنگ به‌طور متوسط ۴۷۱ دلار بیشتر برای سوخت پرداخت کرده‌اند.

منبع: بریکینگ نیوز

برچسب ها: دونالد ترامپ ، جنگ ایران و آمریکا ، انتخابات میان دوره‌ای
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