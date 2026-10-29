روایت پاکبان قمی که کار و تلاش را به فرصتی برای تعالی و پرواز روح بدل کرده و آیه آیه کلام وحی را در سینه اش جای داده است.

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 -\u0645\u062d\u0645\u062f \u062d\u0642 \u06af\u0648 \u067e\u0627\u06a9\u0628\u0627\u0646 \u0642\u0645\u06cc \u062f\u0631 \u06a9\u0646\u0627\u0631 \u06a9\u0627\u0631 \u0648 \u062a\u0644\u0627\u0634 \u0634\u0628\u0627\u0646\u0647 \u062f\u0631 \u0646\u0638\u0627\u0641\u062a \u0634\u0647\u0631 \u062a\u0648\u0627\u0646\u0633\u062a\u0647 \u06f1\u06f2 \u062c\u0632\u0621 \u0642\u0631\u0622\u0646 \u06a9\u0631\u06cc\u0645 \u0631\u0627 \u062d\u0641\u0638 \u06a9\u0646\u062f.\u00a0\n\u00a0\u0647\u0645\u0633\u0631 \u0648 \u0641\u0631\u0632\u0646\u062f \u0627\u06cc\u0646 \u067e\u0627\u06a9\u0628\u0627\u0646 \u0647\u0631\u06a9\u062f\u0627\u0645 \u062f\u0631 \u0631\u0627\u0647 \u062d\u0641\u0638 \u06a9\u0644\u0627\u0645 \u0648\u062d\u06cc \u0627\u0648 \u0631\u0627 \u0647\u0645\u0631\u0627\u0647\u06cc \u0645\u06cc\u200c\u06a9\u0646\u0646\u062f.\n\n\n