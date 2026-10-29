روایت پاکبان قمی که کار و تلاش را به فرصتی برای تعالی و پرواز روح بدل کرده و آیه آیه کلام وحی را در سینه اش جای داده است.

باشگاه خبرنگاران جوان -محمد حق گو پاکبان قمی در کنار کار و تلاش شبانه در نظافت شهر توانسته ۱۲ جزء قرآن کریم را حفظ کند. 

 همسر و فرزند این پاکبان هرکدام در راه حفظ کلام وحی او را همراهی می‌کنند.
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برچسب ها: قرآن کریم ، پاکبان
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