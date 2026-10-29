گادی آیزنکوت، نتانیاهو و حزب لیکود را به راه‌اندازی کارزاری سازمان‌یافته برای بی‌اعتبار کردن نتایج انتخابات کنست متهم کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - گادی آیزنکوت، رئیس حزب «یاشار» رژیم تروریستی اسرائیل، روز پنجشنبه اعلام کرد که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر این رژیم تروریستی، کارزاری سازمان‌یافته برای زیر سوال بردن مشروعیت نتایج انتخابات کنست به راه انداخته است و تاکید کرد که اجازه چنین اقدامی را نخواهد داد.

این اظهارات پس از دیدار آیزنکوت با داوید زینی، رئیس سازمان امنیت عمومی رژیم تروریستی اسرائیل (شاباک)، و نوعام سولبرگ، رئیس کمیته مرکزی انتخابات، مطرح شد. به گزارش شبکه رسمی رادیو و تلویزیون این رژیم تروریستی، آیزنکوت در این دیدار در جریان آخرین تحولات مربوط به ظن دخالت خارجی در انتخابات قرار گرفت.

آیزنکوت گفت: «حزب لیکود و نتانیاهو کارزاری هماهنگ و سازمان‌یافته را برای سلب مشروعیت از نتایج انتخابات آغاز کرده‌اند و من اجازه نخواهم داد حتی به اندازه یک سانتی‌متر از مسیر منحرف شویم.»

او افزود: «دورانی که نتانیاهو از نهاد‌های حکومتی علیه منافع اسرائیل و در خدمت منافع شخصی خود استفاده می‌کرد، به پایان رسیده است.» آیزنکوت درباره تحقیقات مربوط به این ظن‌ها نیز گفت که «هنوز برای درک آنچه اتفاق افتاده، بسیار زود است».

وی همچنین بر ضرورت فراهم کردن فرصت برای نهاد‌های تخصصی جهت تکمیل تحقیقات، بدون دخالت سیاسی، تأکید کرد.

اظهارات آیزنکوت در حالی مطرح می‌شود که شاباک تحقیقاتی را درباره این موضوع آغاز کرده است. این تحقیقات پس از کارزار جریان راست رژیم تروریستی اسرائیل به رهبری حزب لیکود علیه مشارکت عرب‌ها در انتخابات صورت می‌گیرد؛ کارزاری که مدعی است قطر برای افزایش میزان مشارکت رای‌دهندگان عرب در انتخابات تامین مالی کرده است. دوحه این ادعا را رد کرده و آن را «کارزار جدیدی برای گمراه‌سازی» توصیف کرده است.

شاباک روز پنجشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد: «این تحقیق دامنه محدودی دارد و نباید از آن برای متهم کردن یک جامعه کامل استفاده شود؛ جامعه‌ای که حق رای خود را به شکلی دموکراتیک و قانونی اعمال کرده است.» این بیانیه به جامعه عرب رژیم تروریستی اسرائیل اشاره داشت.

همچنین کمیته مرکزی انتخابات رژیم تروریستی اسرائیل روز پنجشنبه اعلام کرد که «هیچ مبنایی برای ادعا‌های مربوط به خدشه‌دار شدن نظام‌مند سلامت انتخابات وجود ندارد».

منبع: آناتولی

برچسب ها: انتخابات اسرائیل ، نخست وزیر اسرائیل
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