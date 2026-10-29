باشگاه خبرنگاران جوان - پیمان جبلی در دیدار صمیمانه با جمعی از فعالان و کنشگران تجمعات مردمی که ۷ آبان‌ماه در مرکز همایش‌های بین‌المللی صداوسیما برگزار شد، با اشاره به تعبیر امت مبعوث در بیانات رهبر شهید انقلاب گفت: مایه افتخار ماست در خدمت مردمی هستیم که رهبر عزیزمان از آن‌ها به‌عنوان امت مبعوث یاد کردند. ما در صداوسیما هم خودمان را خدمتگزار این مردم می‌دانیم و افتخارمان این است که در کنار آن‌ها باشیم.

وی با اشاره به اینکه شناخت رهبر شهید از مردم، شناختی عمیق و حاصل زیست در متن آن‌ها بود، اظهار کرد: ایشان با مردم زیست، برهه‌های تاریخی انقلاب شکوهمند اسلامی را با آنان پشت‌سر گذاشت و دغدغه‌ها و ظرفیت‌هایشان را به‌خوبی درک می‌کرد.

رئیس رسانه ملی افزود: باور به همین مردم بود که توان دفاعی کشور را تضمین کرد؛ زمانی که برخی توان دفاعی کشور را به سخره می‌گرفتند، رهبر شهید از نسلی سخن گفتند که به قله خواهد رسید و امروز مصداق آن فرمایش را در میدان‌های مختلف شاهدیم.

جبلی با بیان اینکه اولین جلوه بعثت مردم، خود انقلاب اسلامی بود، اظهار کرد: در مقاطع مختلف نیز هرگاه کشور با چالش‌های تاریخی روبه‌رو شد، این حضور مردم بود که شرایط را تغییر داد.

رئیس رسانه ملی افزود: تجمعات مردمی ماه‌های اخیر که در روزهای نخست رنگ‌وبوی سوگواری داشت، به‌تدریج اهتزاز روح ملی و غیرت دینی را برای خنثی‌سازی فتنه‌ها شکل داد و به‌سمت هدایت جامعه پیش رفت؛ اتفاق بزرگی که باید قدر آن را دانست.

وی با بیان اینکه در صداوسیما رسالتی جز کنار مردم بودن نداریم و وظیفه داریم در خدمت جامعه باشیم، افزود: مسئولیت در صداوسیما یک امانت است و مشروعیت کار ما تنها در گرو حرکت در مسیر رهنمودها و تدابیر رهبری معنا می‌یابد.

جبلی در ادامه با اشاره به ترسیم جلوه‌های حضور مردم در تجمعات شبانه در قاب رسانه ملی گفت: این شب‌ها هر خیابان و هر میدانی خودش یک صحنه ماندگار تاریخ است و این اتفاقات باید لحظه‌به‌لحظه ثبت شوند. دراین‌زمینه ما در حد توان و امکاناتمان تلاش کرده‌ایم که البته نیازمند تقویت است.

جبلی افزود: رسانه ملی تلاش می‌کند با تدارک ویژه‌برنامه‌هایی نظیر «گفت‌وگوی ویژه مردمی» در شبکه تهران، «بعثت واژه‌ها» و پوشش گسترده تجمعات، کنشگر باشد و افزون‌بر اثرگذاری در میدان، در سیاست‌گذاری‌ها نیز نقش آفریند.

رئیس رسانه ملی با اشاره به اینکه برنامه‌های تبیینی متعددی از جمله «به‌وقت ایران»، «جریان»، «پاورقی»، «زمانه» و «ثریا» به بررسی مسائل روز و مواضع کشور می‌پردازند نیز تصریح کرد که با وجود این اقدامات، هنوز جای کار فراوانی وجود دارد.

جبلی با اشاره به آمارهای مطرح‌شده درباره حضور مردم در تجمعات اظهار کرد: برآورد ما نشان می‌دهد هر شب چند میلیون نفر در سراسر کشور در میادین حضور دارند و یافته‌های نظرسنجی‌های اخیر ما حاکی از آن است که بیش از ۶۰ درصد مردم خواستار تداوم این تجمعات هستند و نباید دایره حضور مردمی را صرفاً به حاضران در تجمعات محدود ساخت، زیرا بخش عمده‌ای از جامعه با وجود موانع حضور، حامی این جریان‌اند.

رئیس رسانه ملی افزود: رسانه ملی بر آن است تا با توسعه این رویکرد و بهره‌گیری از ظرفیت فعالان مردمی، دیدگاه‌ها را بادقت و گستردگی بیشتری به جامعه منتقل سازد.