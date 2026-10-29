جانشین فرمانده انتظامی استان قم از انهدام باند سارقان خودرو‌های سنگین در استان خبر داد و گفت:متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان -سردار نصیری، جانشین فرمانده انتظامی استان قم گفت:پس از کشف دو دستگاه کامیون بنز باری بلاصاحب در سطح استان و مشخص شدن سابقه سرقت آن‌ها از شهرستان‌های همجوار، تحقیقات تخصصی برای شناسایی سارقان آغاز شد.

وی افزود:متهمان با استفاده از یک دستگاه خودروی تیبا در محل جرم حاضر شده و اقدام به سرقت می‌کردند که پس از شناسایی و دستگیری، به سرقت سه دستگاه کامیون بنز باری اعتراف کردند.

نصیری گفت:یک دستگاه کامیون مسروقه که به صورت اوراق به فروش رفته بود کشف و به مالک قانونی تحویل شد و متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

منبع:پلیس قم

برچسب ها: انهدام باند سرقت ، نیروی انتظامی قم
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