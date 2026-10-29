باشگاه خبرنگاران جوان- سرلشکر مصطفی ایزدی شامگاه پنج شنبه در اختتامیه دومین‌کنگره ۴ هزار شهید استان گلستان با تأکید بر نقش ایمان، معنویت و مجاهدت رزمندگان در پیروزی‌های دوران دفاع مقدس، عملیات کربلای یک و آزادسازی مهران را نمونه‌ای از نصرت الهی دانست و اظهارکرد: صحنه‌های نبرد در هشت سال دفاع مقدس، دانشگاه انقلاب اسلامی بود؛ دانشگاهی که در آن انسان‌ها مسیر تعالی را طی کردند و به مراتب عالی انسانی رسیدند.

جانشین فرمانده کل سپاه با اشاره به آیه شریفه «إِنَّ صَلَاتِی وَنُسُکِی وَمَحْیَایَ وَمَمَاتِی لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ» بیان کرد: کسانی که زندگی و مرگ خود را برای خدا قرار داده‌اند، در مسیر مجاهدت حرکت می‌کنند و وعده الهی درباره یاری مجاهدان، در مقاطع مختلف انقلاب اسلامی و دفاع مقدس جلوه‌گر شده است.

وی با بیان اینکه رزمندگان در میدان‌های نبرد برای اعتلای کلمه توحید و دفاع از اسلام مجاهدت کردند، افزود: در دوران دفاع مقدس شاهد بودیم که چگونه انسان‌ها در پرتو ایمان و معنویت، مرحله‌به‌مرحله مسیر تعالی را طی می‌کنند و الطاف الهی در صحنه‌های دشوار نبرد شامل حال آنان می‌شود.

ایزدی در ادامه با اشاره به حضور رزمندگان گلستانی در عملیات آزادسازی مهران گفت: در دوران دفاع مقدس، دشمن مرحله‌ای را با عنوان «هجوم و دفاع متحرک» دنبال می‌کرد. در آن مقطع، امام خمینی (ره) تأکید کردند که مهران باید آزاد شود و برای اجرای این فرمان، بررسی‌های عملیاتی نشان داد که به ۷۲ گردان نیرو نیاز داریم.

وی افزود: لشکر ویژه ۲۵ کربلا و تیپ مردم‌پایه نینوا از جمله یگان‌هایی بودند که نقش ارزشمندی در این عملیات داشتند و رزمندگان آنها از استان گلستان، گرگان و مناطق مختلف این استان تأمین می‌شدند.

جانشین فرمانده کل سپاه با اشاره به محدودیت‌ها در تأمین نیرو تصریح کرد: در آن زمان در ۱۲ جبهه درگیر بودیم و امکان فراهم‌کردن همه ۷۲ گردان وجود نداشت؛ با این حال، با توجه به فرمان فرمانده کل قوا، رزمندگان اسلام عزم جدی داشتند که عملیات را به بهترین شکل به انجام برسانند. در نهایت، نیرویی که فراهم شد، ۳۳ گردان بود.

وی ادامه داد: در عملیات کربلای یک، با رعایت ملاحظات حفاظتی و تغییر محور عملیات، دو گردان از نیرو‌های ما به محدوده پشت خطوط دشمن رفتند، بدون آنکه دشمن متوجه حضور آنها شود. عملیات با رمز «یا ابوالفضل‌العباس (ع)» آغاز شد و با وجود محدودیت نیرو، نتایج مهمی به دست آمد.

ایزدی خاطرنشان کرد: در این عملیات، مهران آزاد شد و ارتفاعات بزرگ و راهبردی قلاویزان، با وجود میدان‌های مین و موانع سیم‌خاردار، به تصرف رزمندگان درآمد. همچنین نیرو‌های ایرانی بر شهر‌های بدره و زرباطیه عراق نیز تسلط پیدا کردند.

وی با بیان اینکه دستاورد‌های عملیات فراتر از اهداف اولیه بود، گفت: در دوران دفاع مقدس، بار‌ها شاهد بودیم که نتیجه مجاهدت رزمندگان، به لطف خداوند، فراتر از آن چیزی بود که در ابتدای عملیات پیش‌بینی شده بود. این رخداد‌ها تنها به یک عملیات محدود نمی‌شود و در مراحل مختلف دفاع مقدس و پس از آن نیز جلوه‌های متعددی از پیروزی را مشاهده کردیم.

جانشین فرمانده کل سپاه با اشاره به تعبیر امام خمینی (ره) درباره شکست عملیات نظامی آمریکا در طبس اظهار کرد: امام فرمودند که شن‌ها مأمور خدا بودند. در دفاع مقدس نیز انسان‌هایی که در جهاد اکبر، جهاد افضل و جهاد کبیر پیشتاز بودند، در فضای معنوی و با اتکا به ایمان توانستند پیروزی‌های بزرگی را برای ملت ایران به ارمغان بیاورند.

وی در ادامه به خاطره‌ای از شهید سرلشکر پاسدار محمد بروجردی اشاره کرد و گفت: من فرمانده عزیزی به نام محمد بروجردی داشتم که یک روز پیش از شهادتش مرا خواست و گفت اگر شهید شدم، صبر کن. این خاطره نشان می‌دهد فرماندهان ما از چه مرتبه معنوی و روحی برخوردار بودند.

ایزدی افزود: روز بعد خبر شهادت او را دریافت کردم. هنگامی که بر پیکر مطهرش حاضر شدم، عطر دل‌انگیزی به مشام می‌رسید و چهره مبارک و چشمان نورانی‌اش رو به آسمان بود. شهیدان ما با چنین روحیه و جایگاهی به شهادت رسیدند و همان‌گونه که امام خمینی (ره) فرمودند، ذخایر عالم بقا هستند.

وی با اشاره به سخنان امام خمینی (ره) پس از فتح خرمشهر بیان کرد: امام تنها به آزادسازی سرزمین‌ها اشاره نکردند، بلکه فرمودند رزمندگان کشور خود را در برابر ملائک‌الله روسفید کردند و فتح خرمشهر را فتح ارزش‌های انسانی دانستند. این نگاه نشان می‌دهد که پیروزی در منطق انقلاب اسلامی، تنها تصرف خاک نیست، بلکه تعالی انسان و پاسداری از ارزش‌های انسانی نیز بخشی از آن است.

جانشین فرمانده کل سپاه با توصیف انقلاب اسلامی به‌عنوان حرکتی در مسیر نور گفت: انقلاب اسلامی مسیر بعثت انسان‌ها و حرکت آنان به سوی تعالی است. این حرکت برای انسانی که راه رشد و کمال را طی می‌کند، مسئولیت ایجاد می‌کند؛ مسئولیتی که بر اساس آن باید به سراغ جامعه برود و آن را در مسیر اصلاح، فلاح، رستگاری و رفاه هدایت کند.

وی با اشاره به آیه شریفه «قُلْ إِنَّمَا أَعِظُکُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَىٰ وَفُرَادَىٰ ثُمَّ تَتَفَکَّرُوا» اظهار کرد: این آیه انسان را به قیام برای خدا، چه به‌صورت فردی و چه جمعی، فرامی‌خواند. این قیام در جهاد با نفس، مقابله با موانع پیشرفت جامعه و ایستادگی آگاهانه در برابر توطئه‌های دشمن تبلور پیدا می‌کند.

ایزدی افزود: انسان باید خود را بسازد، در برابر موانعی که حرکت جامعه به سوی سعادت را متوقف می‌کنند بایستد و با بصیرت اجازه ندهد دشمن با ترفند‌های خود، جامعه را از مسیر درست منحرف کند. انقلاب اسلامی در این مسیر، راهی خونبار را پشت سر گذاشته و پیروزی‌هایی همچون فتح فاو و عملیات کربلای ۵ را تجربه کرده است.

وی با اشاره به نقش شهید سپهبد قاسم سلیمانی در جبهه مقاومت گفت: شهید سلیمانی یکی از پرورش‌یافتگان میدان‌های دفاع مقدس بود که در جبهه مقاومت مجاهدت کرد و در برابر توطئه‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی ایستاد. او اجازه نداد جریان داعش به اهداف خود علیه انقلاب اسلامی دست پیدا کند.

جانشین فرمانده کل سپاه با بیان اینکه دشمن پس از ناکامی در هر مرحله، توطئه تازه‌ای را دنبال می‌کند، گفت: هدف دشمن خاموش‌کردن نور الهی و جلوگیری از تداوم حرکتی است که انقلاب اسلامی آغاز کرده و توجه ملت‌های مختلف را به خود جلب کرده است.

وی با اشاره به سخنان آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای، رهبر شهید انقلاب اسلامی، درباره اهداف دشمن اظهار کرد: موضوع هسته‌ای و حقوق بشر بهانه است؛ دشمن به دنبال دین و دانش ماست و نمی‌خواهد انقلاب اسلامی با پیوند میان معنویت و حکومت، مسیر خود را ادامه دهد.

ایزدی با یادآوری تعبیر امام خمینی (ره) درباره انقلاب اسلامی به‌عنوان «انفجار نور» افزود: انقلاب اسلامی ظرفیت ایجاد تحولات گسترده در منطقه را دارد و همین ویژگی موجب شده است دشمنان درصدد جلوگیری از گسترش پیام آن باشند.

وی با اشاره به دیدگاه یک فیلسوف فرانسوی که به گفته او درباره انقلاب اسلامی نوشته بود، اظهار کرد: این اندیشمند معتقد بود انقلاب ایران، تلاش چندصدساله جریان‌های فکری غرب برای جدایی دین از حکومت را به چالش کشیده و سیاست را با معنویت پیوند داده است.

جانشین فرمانده کل سپاه با اشاره به تداوم انقلاب اسلامی در شرایط جنگ، محاصره، تحریم و فشار‌های تبلیغاتی گفت: انقلاب اسلامی با محوریت ولایت فقیه و برخورداری از پشتوانه مردم توانسته است پایداری خود را حفظ کند و نشان دهد حکومتی که بر پایه این مبنا و حمایت مردمی شکل گرفته، می‌تواند برای ملت‌های دیگر نیز الگو باشد.

ایزدی با اشاره به تحولات و درگیری‌های اخیر گفت: دشمن پس از ناکامی در مراحل مختلف، تلاش کرده است با ابزار‌های تازه به جمهوری اسلامی ایران و جبهه مقاومت فشار وارد کند؛ اما در این عرصه‌ها نیز با شکست در دستیابی به اهداف خود مواجه شده است.

وی با اشاره به جنگ ۱۲ روزه اظهار کرد: دشمن در شرایطی از مذاکره سخن می‌گفت که، جنگ خود را در همان فضای مذاکره آغاز کرد و در ادامه برای برقراری آتش‌بس درخواست داد. این اتفاق، از نگاه ما، ماهیت رفتار دشمن را آشکار کرد.

جانشین فرمانده کل سپاه همچنین حوادث ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه را از جمله رخداد‌هایی دانست که دشمن در شکل‌گیری و هدایت آنها نقش داشته است و افزود: دشمنان نیز از ارسال عوامل از بیرون برای ایجاد اغتشاش در منطقه سخن گفته‌اند.

وی با اشاره به جنگ رمضان و اهداف اعلامی دشمن، اظهار کرد: در این نبرد، یک طرف جبهه ایمان و نور قرار دارد و طرف دیگر، جبهه ظلمت به سرکردگی آمریکا و رژیم صهیونیستی است. تفاوت این دو جبهه را باید در رفتار و عملکرد آنها مشاهده کرد.

ایزدی با انتقاد از عملکرد رژیم صهیونیستی در غزه و لبنان گفت: این رژیم، بیش از ۷۰ هزار زن، کودک، جوان، سالمند و دیگر غیرنظامیان را در غزه به خاک و خون کشیده و خانه‌های بسیاری را ویران کرده است. اقدامات آمریکا نیز در همین چارچوب و مبتنی بر اندیشه لیبرالیستی غرب است.

وی با اشاره به جنگ ویتنام و اظهارات شهید مرتضی مطهری درباره تفکر غربی گفت: باید درباره ریشه فکری جنایت‌هایی که در ویتنام رخ داد و نیز اقداماتی که علیه مردم بی‌دفاع در منطقه و ایران انجام شده است، تأمل کرد.

جانشین فرمانده کل سپاه با اشاره به خاطره‌ای از عملیات کربلای یک، رفتار رزمندگان ایرانی با نیرو‌های ارتش بعث عراق را نمونه‌ای از پایبندی جمهوری اسلامی به عدالت دانست و گفت: در جریان عملیات، شماری از نظامیان عراقی قصد تسلیم‌شدن داشتند، اما در میدان مین گرفتار شده بودند و مین‌ها پی‌درپی منفجر می‌شدند.

وی افزود: مسئول عملیات قرارگاه نجف، برای کمک به آنها با خودرو به محل رفت و مجروحان را سوار کرد و به محل امن رساند. این رفتار نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی ایران در برخورد با دشمن نیز بر اصول انسانی و عدالت تأکید دارد.

ایزدی با اشاره به سیره امام علی (ع) در رعایت عدالت اظهار کرد: جمهوری اسلامی باید همان مسیر عدالت‌محور را دنبال کند؛ مسیری که حتی در مواجهه با دشمن نیز حقوق انسانی را نادیده نمی‌گیرد.

وی با اشاره به بازتاب‌های بین‌المللی تحولات اخیر گفت: فضای افکار عمومی در بخش‌هایی از اروپا به نفع جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران تغییر کرده است؛ تا جایی که طرح معرفی سپاه به‌عنوان سازمان تروریستی با ملاحظات و دشواری‌هایی روبه‌رو شده است.

جانشین فرمانده کل سپاه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به زندگی رهبر شهید انقلاب اسلامی گفت: آیت‌الله سیدعلی حسینی خامنه‌ای زندگی بسیار ساده‌ای داشت و خودم به منزل ایشان رفته بودم. رهبر شهید انقلاب از زندگی و امکانات شخصی ساده‌ای برخوردار بود و فرزندان ایشان نیز در تشکیلات سیاسی و اقتصادی فعالیت نداشتند.

وی سپس با اشاره به رهبری آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای اظهار کرد: امروز نیز مسیر انقلاب اسلامی با رهبری ایشان ادامه دارد و در جنگ رمضان، فرماندهی کل قوا بر عهده ایشان بوده است.

ایزدی درباره اهدافی که به گفته او دشمن در جنگ رمضان دنبال می‌کرد، افزود: تجزیه ایران، فروپاشی نظام، از بین بردن توان علمی و هسته‌ای، نابودی توان موشکی، متوقف‌کردن جبهه مقاومت، ایجاد شورش در داخل و عقب‌راندن کشور به قرن‌های گذشته از جمله اهدافی بود که دشمن اعلام کرده یا در پی تحقق آنها بوده است. همچنین دشمن بار‌ها اعلام‌کرده که سودای تسلط بر منابع نفتی ایران را دارد.

وی تأکید کرد: دشمن نه‌تنها به اهداف مورد نظر خود نرسید، بلکه این رخداد‌ها موجب افزایش حضور و آگاهی مردم شد و ملت ایران بار دیگر بصیرت خود را در پرتو ولایت نشان داد.

جانشین فرمانده کل سپاه با قدردانی از مردم استان گلستان برای حضور در صحنه‌های مختلف گفت: حضور مردم در میدان، بسیار ارزشمند است. انقلاب اسلامی نیز با دست خالی مردم و در برابر قدرت نظامی بزرگی که آن روز‌ها در منطقه وجود داشت، به پیروزی رسید و همین مسئله برای دنیا شگفت‌انگیز بود.

وی با خطاب قرار دادن خانواده‌های شهدا، رزمندگان و حاضران در مراسم افزود: روحیه ایثار و مجاهدتی که در هشت سال دفاع مقدس وجود داشت، امروز نیز در جان و روح رزمندگان جاری است. همان روحیه‌ای که در شهیدانی همچون محمد بروجردی، عباس بابایی، شهید موسوی، شهید باقری و شهید صیاد شیرازی دیده می‌شد، همچنان در میان رزمندگان وجود دارد.

ایزدی با اشاره به شرایط سخت میدان‌های نبرد اظهار کرد: رزمندگان در دشوارترین شرایط، از جمله در کنار سامانه‌های پرتاب موشک، ایستادگی می‌کنند تا مسیر دفاع از کشور و انقلاب ادامه یابد.

وی با اشاره به آنچه از آن به‌عنوان امداد الهی در میدان‌های نبرد یاد کرد، گفت: همان‌گونه که امام خمینی (ره) درباره طبس از مأموربودن شن‌ها سخن گفتند، در حوادث اخیر نیز، بارش باران در منطقه مهیار در روند نبرد اثرگذار بود و مسیر پیروزی را رقم زد.

جانشین فرمانده کل سپاه با اشاره به جایگاه استان گلستان در تاریخ انقلاب اسلامی گفت: گلستان نامی بامسما برای سرزمینی است که اقوام و مذاهب مختلف در آن در کنار یکدیگر زندگی می‌کنند و اهل سنت و اهل تشیع آن در دفاع از انقلاب اسلامی و تداوم راه امام شهید همراه هستند.

ایزدی با اشاره به تقدیم بیش از چهار هزار شهید از سوی مردم گلستان به انقلاب اسلامی و همچنین بیش از ۶۰۰ شهید اهل سنت در این استان، بر ضرورت حفظ وحدت و ادامه راه شهدا تأکید کرد.

وی گفت: ما وارث خون این شهیدان هستیم و باید راه آنان را ادامه دهیم. قرآن کریم درباره مؤمنانی سخن می‌گوید که بر عهد خود با خدا ایستادند؛ برخی به عهدشان وفا کردند و به شهادت رسیدند و برخی نیز همچنان در انتظارند. شهدا بر پیمانی که با خدای خود بسته بودند، استوار ماندند و به شرف شهادت رسیدند.

جانشین فرمانده کل سپاه با تأکید بر اینکه دشمن از توطئه‌های خود دست نکشیده است، گفت: باید هوشیار و آماده باشیم. اگر مردم حضور پرقدرت خود را در میدان‌ها حفظ کنند، دشمن نمی‌تواند در شهر‌ها و مناطق مختلف اهداف خود را پیش ببرد و در چنین شرایطی رزمندگان اسلام نیز با قدرت در میدان‌های دفاع از کشور و شرف ملت ایستادگی خواهند کرد.

وی با اشاره به سخنی از امیرالمؤمنین علی (ع) درباره صداقت در مسیر حق اظهار کرد: در روایتی از امام علی (ع) آمده است که هنگامی که خداوند صدق و درستی ما را دید، خواری و ذلت را بر دشمنانمان فرود آورد و پیروزی را نصیب ما کرد. بنابراین، شرط تداوم پیروزی، صداقت در مسیر، وفاداری به آرمان‌ها و ایستادگی بر عهد با خداوند است.

ایزدی با تأکید بر اینکه بزرگداشت شهدا تنها یادآوری نام و تصویر آنان نیست، افزود: بزرگداشت شهدا، بزرگداشت آرمان‌هایی است که آنان جان خود را در راه آن فدا کردند. در این محفل مقدس باید با شهدا و آرمان‌هایشان تجدید پیمان کنیم و راه امام شهید و شهدای انقلاب اسلامی را ادامه دهیم.