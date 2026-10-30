رئیس‌جمهور روسیه با هشدار به رهبران اروپایی تأکید کرد مسکو خواهان جنگ نیست، اما برای آن آمادگی دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، شامگاه پنجشنبه تاکید کرد که مسکو خواهان جنگ با اروپا نیست، اما برای آن آمادگی دارد. پوتین در نشست خبری پس از اجلاس روسیه و آفریقا گفت: «در درجه نخست، ما آماده‌ایم، اما هیچ جنگی با اروپا نمی‌خواهیم.»

رئیس‌جمهور روسیه همچنین اظهار داشت که گفت‌وگوی تلفنی روز سه‌شنبه گذشته با رهبران فنلاند و نروژ به ابتکار آنها انجام شده و در جریان آن، چندین موضوع مورد بحث قرار گرفته است.

پوتین تاکید کرد که اگر رهبران اتحادیه اروپا تاکنون نتوانسته‌اند شکست راهبردی به روسیه تحمیل کنند، بعید است که تا سال ۲۰۳۰ نیز بتوانند به این هدف دست یابند.

وی در اظهارات مشترک با اواریست اندایشیمیه، رئیس‌جمهور بوروندی و رئیس دوره‌ای اتحادیه آفریقا پس از اجلاس روسیه و آفریقا گفت: «بسیاری فقط درباره آمادگی برای جنگ تا سال ۲۰۳۰ صحبت می‌کنند. آیا این موضوع درست است یا خیر؟ در درجه نخست، ما آماده‌ایم، اما هیچ جنگی با اروپا نمی‌خواهیم.»

پوتین در ادامه افزود: «اما اگر آنها چنین چیزی می‌خواهند، پس آماده شوند. با این حال، تاکنون نتوانسته‌اند به هدف خود، یعنی تحمیل شکست راهبردی به روسیه، دست یابند و بعید است تا سال ۲۰۳۰ نیز بتوانند به آن برسند.»

رئیس‌جمهور روسیه هشدار داد: «اگر اوضاع تا حد بسیار خطرناکی پیش برود، دیگر هیچ برنده‌ای وجود نخواهد داشت. همه باید این موضوع را به خاطر بسپارند.»

منبع: اسپوتنیک

برچسب ها: روسیه و اروپا ، روسیه و ناتو
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