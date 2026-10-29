مسابقات شتردوانی قهرمانی کشور، گرامیداشت شهدای مقاومت، روزهای چهارشنبه و پنجشنبه، ۱۳ و ۱۴ آبان‌ماه، به میزبانی شهرستان دلگان در استان سیستان و بلوچستان برگزار می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان  - بر اساس آیین‌نامه اعلام‌شده، شرکت‌کنندگان از روز چهارشنبه ۱۳ آبان وارد اردوی مسابقات می‌شوند و رقابت‌های قهرمانی کشور تا روز پنجشنبه ۱۴ آبان ادامه خواهد داشت.

این مسابقات در سه ماده ۵۰۰، ۱۲۰۰ و ۲۰۰۰ متر برگزار می‌شود و هر استان مجاز است حداکثر سه ورزشکار را برای حضور در این رقابت‌ها معرفی کند.

مسابقات شتردوانی قهرمانی کشور با هدف ارزیابی توانمندی شرکت‌کنندگان و انتخاب نفرات برتر برای دعوت به اردوهای تیم ملی برگزار می‌شود. همچنین به نفرات برتر این رقابت‌ها جوایز نفیسی اهدا خواهد شد.

 ورزش و جوانان استان

برچسب ها: ورزش و جوانان ، شتردوانی
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