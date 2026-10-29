باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس آیین‌نامه اعلام‌شده، شرکت‌کنندگان از روز چهارشنبه ۱۳ آبان وارد اردوی مسابقات می‌شوند و رقابت‌های قهرمانی کشور تا روز پنجشنبه ۱۴ آبان ادامه خواهد داشت.

این مسابقات در سه ماده ۵۰۰، ۱۲۰۰ و ۲۰۰۰ متر برگزار می‌شود و هر استان مجاز است حداکثر سه ورزشکار را برای حضور در این رقابت‌ها معرفی کند.

مسابقات شتردوانی قهرمانی کشور با هدف ارزیابی توانمندی شرکت‌کنندگان و انتخاب نفرات برتر برای دعوت به اردوهای تیم ملی برگزار می‌شود. همچنین به نفرات برتر این رقابت‌ها جوایز نفیسی اهدا خواهد شد.

ورزش و جوانان استان