باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - «مرکز مبارزه با اخبار جعلی» در نهاد ریاست‌جمهوری ترکیه، ادعا‌های مطرح‌شده درباره دخالت آنکارا در انتخابات رژیم تروریستی اسرائیل را رد کرد و این ادعا‌ها را بخشی از کارزار عمدی برای انتشار اطلاعات گمراه‌کننده توصیف کرد.

این مرکز ترکیه‌ای در بیانیه‌ای اعلام کرد: «ادعا‌هایی که در برخی رسانه‌های بین‌المللی و شبکه‌های اجتماعی منتشر شده و مدعی دخالت ترکیه در انتخابات اسرائیل هستند، هیچ مبنای واقعی ندارند.»

این مرکز همچنین تاکید کرد که این ادعا‌ها بخشی از «کارزاری عمدی و آشکار برای انتشار اطلاعات گمراه‌کننده با هدف تاثیرگذاری بر افکار عمومی» هستند.

مرکز مبارزه با اخبار جعلی ترکیه در پایان از مردم خواست به این «اخبار جعلی و ادعا‌های گمراه‌کننده» اعتماد نکنند.

پیش از این نیز ماجد الانصاری، سخنگوی وزارت خارجه قطر اتهام دخالت دوحه در انتخابات رژیم تروریستی اسرائیل یا تامین مالی فعالیت‌هایی با هدف تاثیرگذاری بر نتایج آن را به‌طور قاطع رد کرد. او این اتهام‌ها را «مضحک و خطرناک» خواند و گفت برخی سیاستمداران صهیونیستی می‌کوشند قطر را به‌عنوان سپر بلا برای ناکامی‌های سیاسی خود معرفی کنند.

منبع: النشره