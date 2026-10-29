باشگاه خبرنگاران جوان - آیین آغاز نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت در سالن همایش‌های شهید امام خامنه‌ای اصفهان برگزار شد. در این نشست با حضور جمعی از خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران، هنرمندان و فعالان صنف‌های سینمایی و مدیران فرهنگی و هنری کشور، پس از پخش آیه‌هایی از قرآن کریم و سرود ملی جمهوری اسلامی ایران، نماهنگی از دوره‌های قبلی جشنواره فیلم مقاومت پخش شد.

سپس، مجری برنامه، یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، جنگ‌های تحمیلی از جمله جنگ رمضان، به‌ویژه رهبر شهید انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله‌العظمی امام سید علی خامنه‌ای را گرامی داشت. در همین‌باره، نماهنگی از حماسه مردم اصفهان در تشییع پیکر پاک ۳۷۰ شهید گلگون‌کفن عملیات محرم در ۲۵ آبان سال ۱۳۶۱ نیز پخش شد.

در ادامه، جلال غفاری قدیر، دبیر جشنواره نوزدهم با گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب، عنوان کرد: برای من توفیق بزرگی است که در این محفل معنوی با حضور خانواده معظم و معزز شهدا حضور دارم. نام جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت با نام شهدای بزرگی گره خورده است؛ به‌ویژه در دو دوره اخیر که حضور ارزشمند سردار رشید اسلام، سردار شهید حسین سلامی در جشنواره پررنگ بود. همچنین، شهید بزرگوار غلامرضا سلیمانی، شهید رادمردی که خاطره‌های بسیاری از ایشان داریم، در تبیین آیین آغاز جشنواره سال گذشته همراه ما بودند.

او اظهار داشت: جشنواره فیلم مقاومت در ۱۲ دوره ابتدایی خود با نام جشنواره دفاع مقدس شناخته می‌شد. از دوره دوازدهم، دو رویداد به‌وقوع پیوست. یکی، اضافه‌شدن بخش بین‌المللی جشنواره بود و دوم، تحول و ارتقای معنایی «سینمای دفاع مقدس» به «مقاومت». فراموش نکنیم که جشنواره مقاومت از دل جنگ و دفاع مقدس برخاسته است؛ ویژگی مهم این دوره هم این است که در دل جنگ برگزار می‌شود و تحول‌هایی که در دو جنگ اخیر داشتیم، اهمیت آن را پررنگ‌تر کرده است.

غفاری اضافه کرد: درک سینمای مقاومت از دل درک مفهوم مقاومت می‌گذرد. هر ملتی قبل از اینکه بجنگد، تصمیم می‌گیرد که شکست نخورد؛ این آغاز مقاومت است. کار سینمای مقاومت بازسازی همان باوری است که پیش از گلوله و تفنگ، باید باور و ایمان داشت. کار سینمای مقاومت، ثبت خاطره نیست، بلکه تولید باور است.

دبیر نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت، گفت: ملت قهرمان، دوست دارد که تصویر مقاومت و اقتدار خود را در آینه سینمای مقاومت ببیند. اگر در سینما فقط از شکست بگوییم، حتی اگر نیروی نظامی زبده داشته باشیم، ناکام خواهیم بود. البته سینمای مقاومت باید از شعارزدگی فاصله بگیرد و در کنار رنج جنگ، از نشاط و امید بگوید.

او ادامه داد: در دوره نوزدهم، شاهد چند شاخص ویژه بودیم. اولین شاخص، حضور گسترده کشور‌های جهان بود. بیش از ۱۰۹ کشور برای این جشنواره اثر فرستاده‌اند و حضور بیش از ۱۹۰۰ اثر بین‌المللی، نشان‌دهنده توان سینمای مقاومت در دنیا است. جشنواره فیلم مقاومت به این تمایز معنا افتخار می‌کند.

غفاری گفت: حدود ۲۰ روز پس از پایان جشنواره هجدهم بود که جنگ ۱۲ روزه آغاز شد و انتشار فراخوان و دریافت آثار هم در جنگ رمضان روی داد. حضور جشنواره فیلم مقاومت در میدان‌ها و تجمع‌های هر شب، یک تمایز دیگر جشنواره امسال بوده و این رویداد تلاش کرده است که همراه و در کنار مردم عزیز در میدان‌ها و خیابان‌ها بایستد. خدا را شاکریم که علاوه بر اکران‌ها (نمایش‌های) سراسری در کشور، نمایش ویژه تجمع‌های مردمی در میدان‌ها هم تدارک دیده شده است تا مردم مبعوث، شاهد این اثر‌ها باشند و جا دارد که از شهردار محترم تهران قدردانی کنیم.

او اضافه کرد: امسال، تمرکز ویژه‌ای در داوری جشنواره داشتیم که اثر‌ها به‌صورت حرفه‌ای ارزیابی شود. اثر‌ها در بخش‌های مختلف از طرف جمعی از استادان، ارزیابی شده است و ان‌شا‌الله از فردا در پردیس ملت، شاهد اکران (نمایش) آنها خواهیم بود.

غفاری گفت: در این محفل فرهنگی، مهندسان عزیزان ما از مجتمع صنعتی فولاد مبارکه اصفهان هم حضور دارند که با جهاد مداوم خود در بازسازی خرابی‌های ناشی از حمله دشمن آمریکایی ـ صهیونی، مصداق واقعی مقاومت و اقتدار بوده‌اند.