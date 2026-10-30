باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - مسابقات هفته یازدهم لیگ برتر فوتبال در حالی با انجام ۴ دیدار امروز (جمعه) در شهر‌های مختلف آغاز می‌شود که سه تیم استقلال، تراکتور و گل‌گهر به دلیل حضور در آسیا و فشردگی مسابقات این هفته به میدان نمی‌روند.

ذوب آهن - استقلال خوزستان/ جمعه ساعت ۱۵:۳۰

تیم فوتبال ذوب آهن با محمد ربیعی سرمربی جدید خود هنوز بردی به دست نیاورده و با ۸ امتیاز در جایگاه پانزدهم جدول رده بندی قرار گرفته است.

سبزپوشان اصفهانی ۵ هفته هست که رنگ برد را ندیده‌اند و به دنبال برد بازی خانگی مقابل استقلال خوزستان هستند تا نوار ناکامی‌های خود را قطع کنند و از انتهای جدول فرار کنند.

در آن طرف، تیم استقلال خوزستان هفته گذشته با میزبانی در ورزشگاه اختصاصی اش غدیر اهواز توانست برابر تیم شمس آذز قزوین به برتری برسد و با ۹ امتیاز در رتبه چهاردهم جدول رده بندی قرار بگیرد.

آخرین مسابقه ۲ تیم دی‌ماه سال گذشته بود که استقلال خوزستان ۲ بر صفر در اهواز پیروز شد.

به هر حال ین بازی برای هر ۲ تیم ۶ امتیازی محسوب می‌شود و تیم برنده از قعر جدول خودش را جدا می‌کند و بازنده وضعیت بغرنجی در جدول خواهد داشت.

ملوان- چادر ملو اردکان/ جمعه ساعت ۱۶:۴۵

بازی ملوان و چادر ملو با حکم انضباطی فقط با حضور تماشاگران زن برگزار خواهد شد و ملوان هم فراخوان داده تا بانوان گیلانی ورزشگاه را پر کنند تا این تیم با حمایت هوادارانش به پیروزی برسد.

تیم ملوان بعد از اتفاقات جنجالی بازی با تراکتور هم ۳ بر صفر پیروز اعلام شد، هم ۲ امتیاز انضباطی دست داد تا با ۱۰ امتیاز در رده دوازدهم جدول قرار بگیرد.

شاگردان مازیار زارع با حمایت هواداران خانم به دنبال برد بازی خانگی برابر تیم چادر ملو هستند تا رتبه خود را در جدول رده بندی ارتقا بدهند.

در آن طرف، تیم چادرملو اردکان کم‌کم به روز‌های خوبش برمی‌گردد و این تیم ۶ بازی است که باخت نداشته و هفته گذشته مقابل استقلال به‌تساوی یک‌بریک رسید تا با ۱۳ امتیاز در رده دهم جدول بایستد.

سعید محمدی فر کاپیتان و مدافع راست چادرملو در دیدار با استقلال دچار مصدومیت شدید شد و مدت‌ها از میادین دور خواهد بود.

به هر حال هر ۲ تیم می‌خواهند به رتبه تک رقمی در جدول لیگ برتر دست یابند و باید دید کدامیک برنده بازی امروز خواهد بود.

خیبر خرم آباد- سپاهان/ جمعه ساعت ۱۷:۳۰

تیم خیبر هفته گذشته با برتری برابر تیم گل گهر سیرجان ۱۴ امتیازی شد و در رتبه هفتم جدول رده بندی قرار گرفت.

شاگردان فراز کمالوند با حمایت هواداران خود به دنبال ۳ امتیاز بازی خانگی برابر تیم سپاهان هستند تا روند رو به رشد خود را ادامه بدهند، اما آنها کار سختی مقابل تیم متحول شده سپاهان پیش رو دارند.

خیبر هم یکی از باشگاه‌هایی است که برای برگزاری مسابقه با کمک‌داور ویدئویی اخطار گرفته. جالب است که محرم نویدکیا، سرمربی سپاهان دو هفته پیش گفت اگر کیفیت دوربین‌های var مطلوب نیست بهتر است که بازی‌ها بدون این تکنولوژی برگزار شود.

در آن طرف، تیم سپاهان هم ۷ مسابقه است که نباخته و با ۲۰ امتیاز و تفاضل گل کمتر نسبت به پرسپولیس در رده دوم جدول لیگ ایستاده است.

شاگردان محرم نویدکیا در صورت مساوی و یا پیروزی در بازی امروز با خیبر خرم آباد به طور موقت در صدر جدول لیگ برتر فوتبال قرار می‌گیرند.

تیم خیبر خرم آباد فصل گذشته در جام حذفی، سپاهان را در اصفهان ۳ بر یک شکست داد و حذف کرد و در آخرین بازی ۲ تیم که بهمن‌ماه سال گذشته برگزار شد سپاهان یک بر صفر پیروز شد.

فولاد- آلومینیوم اراک/ جمعه ساعت ۱۸

تیم فولاد هفته گذشته بازی بزرگ را از پرسپولیس در تهران با گل وحید امیری برد تا اکنون با ۱۹ امتیاز در رده پنجم جدول لیگ بایستد.

فولادی‌ها در صورت برد برابر آلومینیوم اراک شانس دارند به طور موقت صدرنشین لیگ شوند به شرطی که سپاهان نتواند خیبر خرم آباد را شکست بدهد.

در آن طرف، تیم آلومینیوم اراک هفته گذشته به تساوی بدون گل برابر تیم ذوب آهن دست یافت و با ۱۴ امتیاز در رتبه ششم جدول رده بندی ایستاده است.

تیم فولاد در ۵ بازی آخرش ۴ برد و یک تساوی مقابل نساجی به دست آورده. آلومینیوم، اما ۵ هفته است بردی نداشته و ۲ باخت و ۳ مساوی داشته است.

جدال حمید مطهری و پیروز قربانی مربیان پرسپولیسی و استقلالی جذاب و دیدنی خواهد بود.

برنامه مسابقات هفته یازدهم لیگ برتر فوتبال به شرح زیر است:

جمعه ۸ آبان ۱۴۰۵

ذوب‌آهن – استقلال خوزستان، ساعت ۱۵:۳۰، ورزشگاه فولادشهر

داور: امیر ایار؛ کمک‌ها: علیرضا مرادی، بابک خسروی و فرزاد منصوری؛ ناظر: علیرضا کهوری؛ داور VAR: احسان اکبری؛ کمک: رضا مرادی

ملوان بندرانزلی – چادرملو اردکان، ساعت ۱۶:۴۵، ورزشگاه سیروس قایقران

داور: امیر عرب‌براقی؛ کمک‌ها: وحید سیفی، بهزاد پناهی و ناصر جنگی؛ ناظر: محسن قهرمانی؛ داور VAR: کیوان علیمحمدی؛ کمک: شاهین یزدانی

خیبر خرم‌آباد – سپاهان، ساعت ۱۷:۳۰، ورزشگاه تختی خرم‌آباد

داور: کوپال ناظمی؛ کمک‌ها: امیرمحمد داودزاده، مرتضی یوسف شهریاری و محمدعلی صلاحی؛ ناظر: سعادت باغبانی؛ داور VAR: علی سام؛ کمک: میثم عباسپور

فولاد خوزستان – آلومینیوم اراک، ساعت ۱۸، ورزشگاه شهدای اهواز

داور: علی بای؛ کمک‌ها: دانیال باشنده، مهران مصطفوی و حسین گنج‌خانی؛ ناظر: حسن کامرامی‌فر؛ داور VAR: وحید زمانی؛ کمک: حامد سیری

شنبه ۹ آبان ۱۴۰۵

*نساجی مازندران - پرسپولیس، ساعت ۱۶:۳۰ ورزشگاه شهید وطنی

داور: سیدرضا مهدوی کمک‌ها: علیرضا ایلدروم، محمدعلی پورمتقی و حسین امیدی ناظر: محمدرضا فلاح داور VAR: میثم حیدری کمک: ریحانه شیرازی

*مس شهربابک - پیکان، ساعت ۱۶:۳۰ ورزشگاه شهید سلیمانی شهربابک

داور: وحید کاظمی کمک‌ها: حامد تازه‌پور، امین قدیری و مسعود حقیقی ناظر: اکبر بخشی‌زاده داور VAR: حسین حسینی کمک: مهرداد خسروی