تیم پرسپولیس با لشگری از مصدومان برای بازی با تیم نساجی مازندران قرار گرفته و این موضوع به دغدغه اصلی تارتار تبدیل شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیم فوتبال پرسپولیس در حالی  روز شنبه برابر تیم نساجی مازندران صف آرایی می‌کند که ۴ بازیکن خود را به علت مصدومیت در اختیار ندارد و این موضوع به دغدغه اصلی تارتار تبدیل شده است.  

 محمدحسین کنعانی‌زادگان، مدافع پرسپولیس به دلیل مصدومیت شدید از ناحیه زانو قطعاً در این بازی غایب خواهد بود. همچنین مارکو باکیچ، محمد عمری و محمد خدابنده‌لو دیگر بازیکنان مصدوم پرسپولیس هستند که طبق اظهارات پزشک پرسپولیس خدابنده لو و باکیچ ۲ الی ۳ هفته از میادین دور خواهند ماند.  

البته وضعیت مصدومیت  محمد عمری نیز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و معلوم نیست به بازی با نساجی می‌رسد یا نه!  

با توجه به شکست هفته قبل پرسپولیس برابر تیم فولاد به طور حتم سرخپوشان برای جبران باخت هفته قبل محکوم به بردن تیم نساجی هستند تا همچنان در صدر جدول رده بندی باقی بمانند.  

البته غیبت احتمالی چند بازیکن و محدودیت گزینه‌های کادر فنی برای انتخاب ترکیب اصلی، مأموریت پرسپولیس را دشوارتر از قبل کرده. تیمی که در شرایط فعلی بیش از هر زمان دیگری به کسب پیروزی و پایان‌دادن به ناکامی اخیر خود نیاز دارد.

برچسب ها: تیم فوتبال پرسپولیس ، بازیکنان مصدوم پرسپولیس
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