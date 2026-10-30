تیم فوتبال تراکتور هنوز نتوانسته مجوز پرواز مستقیم به عمان را برای بازی با تیم نفتچی ازبکستان را دریافت کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیم فوتبال تراکتور تبریز در حالی روز دوشنبه ۱۱ آبان ماه در هفته چهارم مسابقات لیگ نخبگان آسیا در کشور عمان میزبان نفتچی ازبکستان است، که هنوز مجوز پرواز به کشور عمان را دریافت نکرده است.

در حالی که یک بار تراکتور برای بازی با الشمال قطر با سفر طولانی به عراق و ترکیه، در نهایت به عمان رسید، یکبار دیگر کشور عمان مجوز پرواز به اعضای تراکتور را نداده است.

در هفته سوم که تراکتور میهمان العین امارات بود، با رایزنی زیاد مجوز پرواز مستقیم به امارات را بدست آورد، اما برای سفر به عمان فرصتی باقی نمانده است.

باید دید در روز‌های باقیمانده تا روز بازی، چه اتفاقی می‌افتد. پیش از این، جواد نکونام سرمربی تراکتور اعلام کرده بود اگر قرار باشد تیمش سفر طولانی طی کند، با تیم امید‌ها در مسابقات شرکت خواهد کرد.