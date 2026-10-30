دومینوی بازار لبنیات و شیر خام به کجا رسید؟

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - بررسی‌های میدانی قیمت لبنیات در بازار خرده‌فروشی نشان می‌دهد برخی محصولات لبنی در بازار افزایش قیمت داشته‌اند و متأسفانه پس از حذف ارز ترجیحی، گرانی‌های پی‌درپی لبنیات منجر به کاهش مصرف این محصولات در سبد غذایی خانوار شده است.

در خردادماه، قیمت مصوب چهار محصول پرمصرف شامل شیر نایلونی، شیر بطری کم‌چرب، پنیر UF و ماست دبه‌ای به‌ترتیب ۸۴، ۹۸، ۲۰۳ و ۲۲۸ هزار تومان تعیین شد.

با این حال، تنوع محصولات لبنی از نظر وزن، میزان چربی و نوع بسته‌بندی باعث شده قیمت‌ها در بازار متفاوت باشد. افزایش هزینه‌های تولید، به‌ویژه قیمت شیر خام، از مهم‌ترین دلایل این تغییرات عنوان شده است. اخیراً نیز دامداران به دلیل نوسان نرخ نهاده‌های دامی خواستار اصلاح قیمت شدند و متأسفانه به دنبال این تصمیم، برخی محصولات لبنی پیش از تصویب نرخ در ستاد تنظیم بازار اقدام به افزایش قیمت کردند و تخفیف‌های محصولات لبنی نیز برداشته شد.

بارها مسئولان اعلام کرده‌اند که کالاها از نظر نحوه قیمت‌گذاری تقسیم‌بندی شده‌اند؛ برخی کالاها مشمول قیمت‌گذاری هستند و قیمت برخی دیگر نیز از سوی انجمن و صنف مربوطه تعیین و در نهایت با سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان هماهنگ می‌شود. بر این اساس، در حوزه لبنیات چهار قلم کالا مشمول قیمت‌گذاری بود که انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی ایران نیز یک قلم به آن اضافه کرده و در مجموع پنج قلم از محصولات لبنی پرمصرف در سفره خانوار مشمول قیمت‌گذاری شده‌اند. از جمله این محصولات می‌توان به پنیر UF، ماست و شیر پاکتی اشاره کرد. سایر محصولات نیز از قیمت‌گذاری انجمن مربوطه با هماهنگی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تبعیت می‌کنند.

قیمت شیر خام هفته آینده تعیین تکلیف می‌شود

سید احمد مقدسی، رئیس انجمن صنفی گاوداران، گفت: از کارگروه تنظیم بازار تقاضا کردیم که اصلاح قیمت شیر خام را در دستور کار قرار دهد؛ با توجه به بررسی‌های کارشناسی قیمت تمام‌شده تولید، پیش‌بینی می‌شود این موضوع هفته آینده تعیین تکلیف شود.

به گفته وی، در حال حاضر هر کیلوگرم شیر خام همانند قبل با نرخ ۶۰ هزار و ۵۰۰ تومان درب دامداری و ۶۲ هزار و ۵۰۰ تومان درب کارخانه خریداری می‌شود و انتظار می‌رود هفته آینده قیمت اصلاح شود.

مقدسی ادامه داد: با انجمن صنایع لبنی بر خرید هر کیلوگرم شیر خام به نرخ ۷۰ هزار تومان درب دامداری توافق کردیم که اجرای این نرخ منوط به تصمیم‌گیری ستاد تنظیم بازار است.

رئیس انجمن صنفی گاوداران با بیان اینکه با اصلاح قیمت جدید در هفته آینده، قیمت شیر خام برای دومین بار از ابتدای سال تغییر می‌کند، افزود: با توجه به افزایش نرخ در تالار مبادله، قیمت نهاده‌ها تحت تأثیر قرار گرفته است؛ این نرخ با حضور تمامی تشکل‌ها و معاونت امور دام مورد توافق قرار گرفت و به ستاد تنظیم بازار ارسال شد و با اصلاح قیمت شیر خام، نرخ محصولات لبنی نیز تغییر خواهد کرد.

رئیس انجمن صنفی گاوداران با بیان اینکه مشکلی در تولید شیر خام نداریم، گفت: پس از حذف ارز ترجیحی مشکلی در تولید شیر خام نداشته‌ایم و حتی در ایام جنگ نیز کمبودی در عرضه محصولات لبنی نداشتیم. برآوردها حاکی از آن است که تا پایان سال، تولید شیر خام با رشد ۶۰۰ هزار تنی به ۱۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تن برسد.

افزایش رقم کالابرگ تأثیری در مصرف لبنیات ندارد

علی احسان ظفری، مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های لبنی، گفت: افزایش قیمت لبنیات ناشی از گرانی خودسرانه شیر خام است و تاکنون دولت مصوبه‌ای در خصوص اصلاح قیمت شیر خام نداشته است.

به گفته وی، با افزایش قیمت شیر خام، واحدهای لبنی یکی پس از دیگری تعطیل می‌شوند و شیر خام تولیدی پس از تبدیل به شیر خشک صادر می‌شود.

ظفری با بیان اینکه قیمت هر کیلوگرم شیر خام از ۶۰ هزار و ۵۰۰ تومان به ۷۰ هزار تومان و چربی از ۶۰۰ به ۸۵۰ تومان رسیده است، افزود: قیمت شیر خام ۱۷ درصد افزایش یافته که بر این اساس، تأثیر آن بر قیمت لبنیات بالای ۲۰ درصد است و در نتیجه شاهد کاهش روزافزون مصرف لبنیات در پی نوسانات قیمت هستیم.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های لبنی با بیان اینکه افزایش‌های پیوسته قیمت، تولید را دچار چالش کرده است، گفت: از ابتدای سال تاکنون دو بار قیمت لبنیات تغییر کرده که در هر نوبت ۲۰ درصد رشد داشته است.

به گفته وی، بر اساس آمار، پس از حذف ارز ترجیحی و افزایش قیمت لبنیات، سرانه مصرف به ۴۰ کیلوگرم رسید و با گرانی مجدد، پیش‌بینی می‌شود که سرانه مصرف باز هم کاهشی باشد.

بررسی‌ها حاکی از آن است که افزایش پی‌درپی قیمت لبنیات پس از حذف ارز ترجیحی، منجر به کاهش مصرف شده است که انتظار می‌رود تمهیداتی برای تنظیم بازار و ارتقای قدرت خرید خانوار اتخاذ شود.