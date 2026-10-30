باشگاه خبرنگاران جوان - بهروز آقایی مدیرکل بنادر و دریانوردی خوزستان با اشاره به روند توسعه زیرساخت‌های بندر امام خمینی (ره) اظهار کرد: طرح احداث زیرساخت در اراضی توسعه‌ای ۳۲۹ هکتاری این بندر با هدف افزایش ظرفیت عملیاتی، توسعه فعالیت‌های بندری و فراهم‌کردن زمینه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حال اجراست.

وی افزود: این طرح با پیشرفت فیزیکی ۷۰ درصدی در مرحله تکمیل زیرساخت‌ها قرار دارد و پیش‌بینی می‌شود اراضی آماده‌شده در سال آینده برای سرمایه‌گذاری و اجرای طرح‌های بخش خصوصی در اختیار متقاضیان قرار گیرد.

مدیرکل بنادر و دریانوردی خوزستان با بیان اینکه اجرای این پروژه از طرح‌های مهم زیرساختی بنادر استان به شمار می‌رود، گفت: مجموع اعتبار پروژه‌های احداث زیرساخت در اراضی توسعه‌ای بندر امام خمینی (ره) بیش از پنج هزار میلیارد تومان است که این سرمایه‌گذاری نقش مهمی در توسعه ظرفیت‌های بندری و پشتیبانی لجستیکی استان خواهد داشت.

آقایی ادامه داد: با تکمیل زیرساخت‌های اراضی توسعه‌ای و الحاق ۳۲۹ هکتار زمین جدید به محدوده عملیاتی و پشتیبانی بندر، ظرفیت تخلیه و بارگیری این مجتمع بندری ۱۰ میلیون تُن در سال افزایش می‌یابد و بستر مناسب‌تری برای استقرار فعالیت‌های صنعتی، لجستیکی و خدمات وابسته به بندر فراهم می‌شود.

وی با اشاره به نقش بندر امام خمینی (ره) در تامین کالا‌های اساسی کشور بیان کرد: در هفت‌ماهه امسال بیش از هفت میلیون و ۶۰۰ هزار تُن کالای اساسی از این بندر به مقاصد مختلف کشور خارج شده است؛ آماری که جایگاه این مجتمع بندری را در زنجیره تامین و توزیع کالا‌های مورد نیاز کشور نشان می‌دهد.

مدیرکل بنادر و دریانوردی خوزستان تاکید کرد: توسعه اراضی پشتیبانی و تکمیل زیرساخت‌های حمل‌ونقل و لجستیک، در کنار فراهم‌کردن زمینه حضور سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، می‌تواند به افزایش ظرفیت عملیاتی بندر و تسهیل جابه‌جایی کالا کمک کند.