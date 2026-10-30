باشگاه خبرنگاران جوان - علی سلیمی مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه با اشاره به آمار تردد مسافران از این ۲ پایانه مرزی افزود: پایانه‌های مرزی استان کرمانشاه نقش مهمی در تسهیل تردد زائران، مسافران، تجار و بازرگانان میان جمهوری اسلامی ایران و کشور عراق ایفا می‌کنند.

وی با اشاره به جایگاه ویژه پایانه مرزی خسروی در تردد زائران عتبات عالیات گفت: بیش از یک میلیون و ۴۲۲ هزار تردد از این پایانه ثبت شده است که بیانگر اهمیت این مرز در جابه‌جایی زائران به مقصد شهر‌های مقدس عراق است.

سلیمی با اشاره به ثبت بیش از ۱۳۵ هزار تردد مسافری از پایانه مرزی پرویزخان افزود: این پایانه علاوه بر جایگاه راهبردی در مبادلات تجاری و ترانزیتی میان ایران و عراق، یکی از گذرگاه‌های مهم تردد تجار، بازرگانان و فعالان اقتصادی دو کشور محسوب می‌شود؛ تسهیل عبور و مرور مسافران و فعالان اقتصادی از این مرز، نقش موثری در تقویت مناسبات اقتصادی و تجاری دارد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه ادامه داد: این اداره کل با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود و تعامل مستمر با دستگاه‌های مستقر در مرز، ارتقای کیفیت خدمات، تسهیل فرآیند تردد و توسعه زیرساخت‌های پایانه‌های مرزی خسروی و پرویزخان را دنبال می‌کند.