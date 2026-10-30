دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان جنوبی از دستگیری یک سارق و کشف ۵ فقره سرقت در این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید محمدعلی سجادی - قاسمی دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان جنوبی گفت: در پی اعلام وقوع سرقت در بخش نیمبلوک شهرستان قاینات، موضوع در دستور کار مراجع ذی‌ربط قرار گرفت و اقدامات لازم برای شناسایی و دستگیری متهم آغاز شد.

او افزود: با صدور دستورات قضایی لازم از سوی رئیس دادگاه عمومی بخش نیمبلوک و نظارت بر روند انجام امور، مأموران و ضابطین مربوطه با انجام بررسی‌های تخصصی و اقدامات کارشناسی، موفق به شناسایی و دستگیری سارق شدند.

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قاسمی تصریح کرد: متهم در جریان تحقیقات و اظهارات خود به ارتکاب ۵ فقره سرقت اعتراف کرده و پس از طی مراحل قانونی و صدور قرار تأمین کیفری، روانه زندان شد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان جنوبی بیان کرد: تحقیقات در خصوص این پرونده برای بررسی ابعاد احتمالی دیگر و تکمیل روند رسیدگی ادامه دارد و اقدامات قضایی و انتظامی در راستای شناسایی جرائم احتمالی مرتبط و صیانت از حقوق شهروندان با جدیت دنبال می‌شود