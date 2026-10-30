دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان جنوبی از دستگیری یک سارق و کشف ۵ فقره سرقت در این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید محمدعلی سجادی - قاسمی دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان جنوبی گفت: در پی اعلام وقوع سرقت در بخش نیمبلوک شهرستان قاینات، موضوع در دستور کار مراجع ذی‌ربط قرار گرفت و اقدامات لازم برای شناسایی و دستگیری متهم آغاز شد.

او افزود: با صدور دستورات قضایی لازم از سوی رئیس دادگاه عمومی بخش نیمبلوک و نظارت بر روند انجام امور، مأموران و ضابطین مربوطه با انجام بررسی‌های تخصصی و اقدامات کارشناسی، موفق به شناسایی و دستگیری سارق شدند.

بیشتر بخوانید

قاسمی تصریح کرد: متهم در جریان تحقیقات و اظهارات خود به ارتکاب ۵ فقره سرقت اعتراف کرده و پس از طی مراحل قانونی و صدور قرار تأمین کیفری، روانه زندان شد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان جنوبی بیان کرد: تحقیقات در خصوص این پرونده برای بررسی ابعاد احتمالی دیگر و تکمیل روند رسیدگی ادامه دارد و اقدامات قضایی و انتظامی در راستای شناسایی جرائم احتمالی مرتبط و صیانت از حقوق شهروندان با جدیت دنبال می‌شود

برچسب ها: دادستان عمومی ، کشف سرقت
خبرهای مرتبط
کشف ۳ فقره سرقت در قاین
افزایش ۴۶ درصدی تصادفات جرحی در زیرکوه
کاهش ۱۷.۵ درصدی سرقت در خراسان جنوبی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
آغاز پایش زنبورستان‌ها در شهرستان طبس
کشف ۵ فقره سرقت در نیمبلوک
آخرین اخبار
کشف ۵ فقره سرقت در نیمبلوک
آغاز پایش زنبورستان‌ها در شهرستان طبس
پایان جولان باند سارقان طلاجات منزل در بیرجند