علیخانی با بیان اینکه ورود گردشگران به معادن نمکی فعال گرمسار از نظر ضوابط معدنی و ایمنی مجاز نیست، گفت: استفاده از این معادن مستلزم رعایت قوانین است.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی‌اکبر علیخانی معاون امور معادن اداره کل صنعت، معدن و تجارت سمنان با اشاره به مخاطرات ورود افراد غیرمتخصص به معادن نمکی گرمسار بیان کرد: محیط‌های معدنی شرایط فنی و ایمنی خاصی دارند و ورود افراد عادی بدون رعایت الزامات ایمنی می‌تواند خطرآفرین باشد.

وی با بیان اینکه معادن محیط‌هایی تخصصی با مخاطرات متعدد هستند، افزود: احتمال ریزش سقف و دیواره‌ها، وجود حفره‌ها و چاه‌های معدنی و مواجهه با ماشین‌آلات سنگین، از جمله خطر‌هایی است که بازدیدکنندگان در صورت ناآشنایی با محیط معدن با آن روبه‌رو می‌شوند.

معاون امور معادن اداره کل صنعت، معدن و تجارت سمنان با اشاره به ضرورت بررسی شرایط فنی و ایمنی معادن گفت: پایداری بخش‌های مختلف معدن، وضعیت مسیر‌های دسترسی و خروج و شرایط محیطی باید به‌صورت تخصصی بررسی شود و استفاده از تجهیزات حفاظت فردی، از جمله کلاه ایمنی و پوشش مناسب، برای فعالیت در محیط معدن ضرورت دارد.

وی بیان کرد: رعایت نکردن این الزامات می‌تواند احتمال بروز حوادث و آسیب‌دیدگی بازدیدکنندگان را افزایش دهد؛ از این رو، ورود گردشگران به معادن بدون فراهم بودن شرایط قانونی و ایمنی، مجاز نیست.

علیخانی، درباره امکان اختصاص بخشی از معادن نمکی گرمسار به بازدید‌های گردشگری کنترل‌شده گفت: فعالیت گردشگری در محدوده‌ای که همچنان در حوزه فعالیت معدنی قرار دارد، با محدودیت‌های قانونی روبه‌رو است و برای استفاده گردشگری باید وضعیت قانونی آن محدوده تعیین تکلیف شود.

وی افزود: در مواردی که محدوده‌ای از فعالیت معدنی خارج شده و برای استفاده‌های دیگر به دستگاه‌های مربوط واگذار شود، امکان بررسی بهره‌برداری در چارچوب کاربری جدید فراهم می‌شود.

وی با اشاره به تجربه معدن نمک ایران در گرمسار تاکید کرد: در این مورد، محدوده موردنظر از حوزه فعالیت معدنی خارج و به منابع طبیعی واگذار شده است تا امکان استفاده گردشگری از آن فراهم شود؛ بنابراین، فعالیت گردشگری در چنین محدوده‌ای با وضعیت معدن فعال متفاوت است.

وی با اشاره به برگزاری نشست‌هایی با مجموعه فرمانداری درباره گردشگری معادن نمکی گرمسار گفت: با وجود برگزاری چندین نشست، به دلیل ملاحظات و ضوابط قانونی بخش معدن و گردشگری، تاکنون توافق مشترکی برای تعیین تکلیف این موضوع حاصل نشده است.

معاون امور معادن اداره کل صنعت، معدن و تجارت سمنان عنوان کرد: از نظر این اداره کل، ورود گردشگران به معادن نمکی که همچنان در حوزه فعالیت معدنی قرار دارند، به دلیل مخاطرات ایمنی و محدودیت‌های قانونی، ممنوع است و هرگونه تصمیم‌گیری درباره استفاده گردشگری از این محدوده‌ها باید با رعایت ضوابط قانونی و الزامات فنی و ایمنی انجام شود.