معاون سازمان و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان طبس از آغاز طرح پایش و آماربرداری زنبورستان‌های این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید محمدعلی سجادی - الله‌بخش پور معاون سازمان و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان طبس گفت: پایش و آماربرداری زنبورستان های شهرستان از دوم آبان‌ آغاز شده است.

او افزود: در این طرح ۵۰ زنبورستان آمارگیری و اطلاعات آنها به‌روزرسانی می‌شود.

الله بخش پور اظهار کرد: شهرستان طبس دارای ۵۰ زنبورستان و بیش ازهزار و ۲۵۰ کلنی زنبور عسل است و ثبت دقیق اطلاعات این واحد‌ها در برنامه‌ریزی، ارائه خدمات تخصصی و سیاست‌گذاری حوزه زنبورداری نقش مهمی دارد.

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معاون سازمان و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان طبس بیان کرد: کارشناسان جهاد کشاورزی با حضور در زنبورستان‌های دهستان‌های مختلف، روند آماربرداری و وضعیت زنبورستان‌ها را دنبال می‌کنند تا اطلاعات با شرایط واقعی تولید به روزرسانی شود و  زمینه شناخت بهتر ظرفیت‌ها و نیاز‌های زنبورداران را فراهم می‌کند و مبنای ارائه خدمات آموزشی، فنی و حمایتی خواهد بود.

او گفت: طرح سراسری سرشماری زنبورستان‌های شهرستان همزمان با سراسر کشور از دوم آبان‌ تا ۲۹ دی‌ امسال اجرا می‌شود.

برچسب ها: آمارگیری ، جهاد کشاورزی
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