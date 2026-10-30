\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u062d\u0636\u0648\u0631 \u067e\u0631\u0646\u062f\u06af\u0627\u0646 \u0645\u0647\u0627\u062c\u0631 \u062f\u0631 \u062a\u0627\u0644\u0627\u0628 \u0647\u0627\u06cc \u0646\u0642\u062f\u0647\u060c \u062c\u0644\u0648\u0647 \u0627\u06cc \u0632\u06cc\u0628\u0627 \u0628\u0647 \u0637\u0628\u06cc\u0639\u062a \u0645\u0646\u0637\u0642\u0647 \u0628\u062e\u0634\u06cc\u062f\u0647 \u0648 \u0639\u0644\u0627\u0648\u0647 \u0628\u0631 \u0631\u0648\u0646\u0642 \u0632\u06cc\u0633\u062a \u0628\u0648\u0645\u060c \u0638\u0631\u0641\u06cc\u062a \u06af\u0631\u062f\u0634\u06af\u0631\u06cc \u0637\u0628\u06cc\u0639\u06cc \u0627\u06cc\u0646 \u062a\u0627\u0644\u0627\u0628 \u0647\u0627 \u0631\u0627 \u0627\u0641\u0632\u0627\u06cc\u0634 \u062f\u0627\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n\u00a0\n