باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

تالاب‌های نقده؛ میزبان پرندگان مهاجر + فیلم

با آغاز فصل مهاجرت، تالاب‌های نقده میزبان هزاران قطعه پرنده مهاجر شده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان - حضور پرندگان مهاجر در تالاب های نقده، جلوه ای زیبا به طبیعت منطقه بخشیده و علاوه بر رونق زیست بوم، ظرفیت گردشگری طبیعی این تالاب ها را افزایش داده است.

 

مطالب مرتبط
تالاب‌های نقده؛ میزبان پرندگان مهاجر + فیلم
young journalists club

لانه‌گزینی و زادآوری ۱۵ هزار پرنده آبزی در تالاب گندمان + فیلم

تالاب‌های نقده؛ میزبان پرندگان مهاجر + فیلم
young journalists club

تاثیر مثبتی که تالاب‌ها برای مردم دارند + فیلم

تالاب‌های نقده؛ میزبان پرندگان مهاجر + فیلم
young journalists club

تالاب سولدوز نقده در جنوب آذربایجان غربی پس از ۱۵ سال سرریز شد + فیلم

پربیننده‌ترین‌ها
تقویم ناکامی آمریکا؛ از وعده فروپاشی ایران تا تمدید ضرب‌الاجل‌ها + فیلم
۷۶۵

تقویم ناکامی آمریکا؛ از وعده فروپاشی ایران تا تمدید ضرب‌الاجل‌ها + فیلم

۰۷ . آبان . ۱۴۰۵
حضور مستمر مردم در اجتماعات شبانه، نماد ایستادگی و مقاومت + فیلم
۲۱۷

حضور مستمر مردم در اجتماعات شبانه، نماد ایستادگی و مقاومت + فیلم

۰۸ . آبان . ۱۴۰۵
تالاب‌های نقده؛ میزبان پرندگان مهاجر + فیلم
۱۹۲

تالاب‌های نقده؛ میزبان پرندگان مهاجر + فیلم

۰۸ . آبان . ۱۴۰۵
رونق اقتصادی با توسعه صنعت بسته‌بندی محصولات کشاورزی + فیلم
۲

رونق اقتصادی با توسعه صنعت بسته‌بندی محصولات کشاورزی + فیلم

۰۸ . آبان . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha