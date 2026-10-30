زیرگذر شهید ارجمند لردگان با تأمین اعتبار ۴۰۰ میلیارد تومانی در مسیر بهره برداری

باشگاه خبرنگاران جوان؛عرفانه نعمتیان - احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دقایقی قبل در بازدید از تقاطع غیرهمسطح شهید ارجمند لردگان به همراه جعفر مردانی استاندار چهارمحال‌وبختیاری، از پیگیری تأمین اعتبار مورد نیاز برای تکمیل این پروژه زیرساختی خبر داد.

وی با اشاره به اختصاص ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار از محل ماده ۵۶ بانک رفاه اظهار کرد: برای تکمیل این طرح به ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است که تلاش می‌کنیم با مشارکت بانک رفاه و همکاری سایر بانک‌ها تأمین شود تا در دهه فجر شاهد بهره‌برداری از این پروژه باشیم.

میدری با اشاره به برنامه‌های سفر به چهارمحال‌وبختیاری و توجه به مطالبات شهرستان‌های کمتر برخوردار افزود: مجموعه مطالبات و پیشنهاد‌های استان در ۲۵ محور از سوی استاندار جمع‌بندی شده و کمیته‌ای برای پیگیری و تحقق این مطالبات تشکیل خواهد شد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، افزایش اعتبارات بانک رفاه برای اجرای طرح‌های زیرساختی در حوزه آب و فاضلاب، ورزش و راه و همچنین تکمیل و رفع نیاز‌های مراکز درمانی سازمان تأمین اجتماعی در شهرستان لردگان را از دیگر محور‌های پیگیری این سفر عنوان کرد.