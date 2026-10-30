وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اختصاص ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار از محل ماده ۵۶ بانک رفاه برای اجرای تقاطع غیرهمسطح شهید ارجمند لردگان خبر داد و گفت: برای تکمیل این طرح ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است که با همکاری بانک رفاه و سایر بانک‌ها تأمین خواهد شد تا پروژه در دهه فجر به بهره‌برداری برسد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛عرفانه نعمتیان - احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دقایقی قبل در بازدید از تقاطع غیرهمسطح شهید ارجمند لردگان به همراه جعفر مردانی استاندار چهارمحال‌وبختیاری، از پیگیری تأمین اعتبار مورد نیاز برای تکمیل این پروژه زیرساختی خبر داد.

وی با اشاره به اختصاص ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار از محل ماده ۵۶ بانک رفاه اظهار کرد: برای تکمیل این طرح به ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است که تلاش می‌کنیم با مشارکت بانک رفاه و همکاری سایر بانک‌ها تأمین شود تا در دهه فجر شاهد بهره‌برداری از این پروژه باشیم.

میدری با اشاره به برنامه‌های سفر به چهارمحال‌وبختیاری و توجه به مطالبات شهرستان‌های کمتر برخوردار افزود: مجموعه مطالبات و پیشنهاد‌های استان در ۲۵ محور از سوی استاندار جمع‌بندی شده و کمیته‌ای برای پیگیری و تحقق این مطالبات تشکیل خواهد شد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، افزایش اعتبارات بانک رفاه برای اجرای طرح‌های زیرساختی در حوزه آب و فاضلاب، ورزش و راه و همچنین تکمیل و رفع نیاز‌های مراکز درمانی سازمان تأمین اجتماعی در شهرستان لردگان را از دیگر محور‌های پیگیری این سفر عنوان کرد.

برچسب ها: سفر وزیر ، تقاطع غیر همسطح
خبرهای مرتبط
تصویب نزدیک به ۳ هزار میلیارد تومان برای توسعه و تکمیل زیرساخت‌ها و طرح‌های نیمه تمام چهارمحال و بختیاری
تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام و تأمین مالی واحدهای تولیدی چهارمحال‌وبختیاری در دستور کار وزارت کار
وزیر تعاون: دولت به دنبال تفویض اختیار بیشتر به استان‌هاست
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
زیرگذر شهید ارجمند لردگان با تأمین اعتبار ۴۰۰ میلیارد تومانی در مسیر بهره برداری
آخرین اخبار
زیرگذر شهید ارجمند لردگان با تأمین اعتبار ۴۰۰ میلیارد تومانی در مسیر بهره برداری
تصویب نزدیک به ۳ هزار میلیارد تومان برای توسعه و تکمیل زیرساخت‌ها و طرح‌های نیمه تمام چهارمحال و بختیاری
تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام و تأمین مالی واحدهای تولیدی چهارمحال‌وبختیاری در دستور کار وزارت کار
وزیر تعاون: دولت به دنبال تفویض اختیار بیشتر به استان‌هاست