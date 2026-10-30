باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، روز پنجشنبه احتمال وقوع یک جنگ بی‌پایان با ایران را رد کرد و گفت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور این کشور، اجازه نخواهد داد جنگ به درگیری طولانی‌مدت و بدون پایان تبدیل شود.

ونس در گفت‌و‌گو با شبکه فاکس‌نیوز اظهار داشت: «اقدامات بسیار بیشتری وجود دارد که باید روی آنها کار کنیم، اما یک چیز را به شما می‌گویم؛ اگر نگران یک جنگ بی‌پایان دیگر هستید، دونالد ترامپ هرگز اجازه نخواهد داد که این جنگ به یک جنگ بی‌پایان تبدیل شود.»

معاون رئیس‌جمهور آمریکا با اشاره به تفاوت میان انتقاد از ماجراجویی‌های نظامی در خارج از کشور و مخالفت مطلق با استفاده از نیروی نظامی آمریکا، گفت: «این دو موضوع با یکدیگر متفاوت هستند؛ انتقاد از ماجراجویی‌های نظامی خارجی با این ادعا که هرگز و تحت هیچ شرایطی نمی‌توان از ارتش آمریکا استفاده کرد، یکسان نیست.»

ونس مدعی شد: «او اهداف آمریکا را محقق خواهد کرد و پس از آن، بر سایر اقداماتی که در حال انجام آنها هستیم، تمرکز خواهیم کرد.»

تداوم تنش‌ها و شکست مذاکرات تهران و واشنگتن

این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که تنش‌ها میان ایران و آمریکا پس از آغاز درگیری‌ها در ۲۸ فوریه همچنان ادامه دارد؛ زمانی که آمریکا و رژیم صهیونیستی حملاتی را علیه ایران آغاز کردند و تهران نیز در واکنش، مواضعی در اسرائیل و مواضع آمریکا در کشور‌های عربی را هدف قرار داد.

آمریکا و ایران در ماه ژوئن یک توافق چارچوبی امضا کردند و پس از آن مذاکرات میان دو طرف آغاز شد، اما این گفت‌و‌گو‌ها در ادامه به دلیل اختلافات بر سر آزادی و امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز، یکی از مسیر‌های مهم انتقال انرژی و کالا در جهان، به بن‌بست رسید و متوقف شد.

منبع: خبرگزاری آناتولی