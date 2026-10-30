عربستان مدعی شد سامانه‌های پدافند هوایی این ائتلاف یک پهپاد را در منطقه مکه در غرب عربستان رهگیری و منهدم کرده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - ائتلاف به رهبری عربستان سعودی ادعا کرد پدافند هوایی این کشور یک فروند پهپاد را در منطقه مکه رهگیری و منهدم کرده است.

ترکی المالکی، سخنگوی ائتلاف سعودی، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس مدعی شد: «پدافند هوایی یک فروند پهپاد را که از سوی شبه‌نظامیان حوثی(انصارالله) به منطقه مکه پرتاب شده بود، رهگیری و منهدم کرد.»

المالکی پیش‌تر نیز ادعا کرده بود که نیرو‌های ائتلاف یک فروند موشک کروز دیگر را که به ادعای وی از سوی انصارالله یمن به سمت منطقه غربی عربستان شلیک شده بود، رهگیری و منهدم کرده‌اند.

سازمان دفاع مدنی عربستان سعودی ادعا کرد در پی سقوط بقایای ناشی از رهگیری دو فروند موشک بالستیک در ریاض، یک شهروند به‌طور سطحی زخمی شده و یک منزل مسکونی و یک خودرو نیز آسیب دیده‌اند.

در همین حال، خبرگزاری رویترز به نقل از جنبش انصارالله یمن گزارش داد که این جنبش به چند هدف در عربستان سعودی، از جمله تأسیسات شرکت نفتی آرامکو در ابقیق، فرودگاه‌های ریاض و دمام و پالایشگاه‌های نفتی رأس تنوره و رابغ حمله کرده است.

جزئیات بیشتری درباره میزان خسارات احتمالی ناشی از حملات ادعایی انصارالله منتشر نشده و این ادعا‌ها به‌طور مستقل تأیید نشده‌اند.

منبع: اسکای نیوز عربی

برچسب ها: عربستان سعودی ، انصارالله
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