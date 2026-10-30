رهبر کره شمالی با تأکید بر ضرورت پیشتازی در فناوری پهپاد‌ها و هوش مصنوعی نظامی، این توانمندی‌ها را ضرورتی اجتناب‌ناپذیر در شرایط تحول جنگ‌های مدرن دانست

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، بر ضرورت دستیابی این کشور به «برتری مطلق» در فناوری پهپادی به‌عنوان گزینه‌ای اجتناب‌ناپذیر در مواجهه با تحولات جنگ‌های مدرن تأکید کرد.

خبرگزاری رسمی کره شمالی (KCNA) روز پنجشنبه به نقل از کیم گزارش داد که وی گفته است: «قدرت دقیقاً به معنای صلح است و صلح تنها با قدرت تضمین می‌شود. این موضوع، یک اصل بدیهی برای بقا در جهان پرآشوب کنونی است.»

کیم از دانشمندان این کشور خواست در حوزه فناوری هوانوردی بدون سرنشین و هوش مصنوعی با هدف تقویت توان دفاعی، به دستاورد‌های جدیدی دست یابند. وی در این زمینه به توانمندی‌های هسته‌ای کره شمالی و پیشرفت‌های این کشور در زمینه تسلیحات متعارف اشاره کرد.

تأکید بر نقش هوش مصنوعی در تسلیحات بدون سرنشین

رهبر کره شمالی همچنین توسعه فناوری هوانوردی بدون سرنشین را در تبدیل نیرو‌های مسلح این کشور به ارتشی نخبه، فوق‌مدرن و مسلط به جنگ‌های امروزی، حائز اهمیت دانست.

بر اساس گزارش رسانه دولتی کره شمالی، کیم با اشاره به اینکه سامانه‌های نظامی بدون سرنشین به‌طور فزاینده‌ای به یکی از مؤلفه‌های کلیدی جنگ‌های مدرن تبدیل شده‌اند و دامنه کاربرد آنها همچنان گسترش می‌یابد، تأکید کرد که توسعه فناوری‌های محوری، ادغام هوش مصنوعی پیشرفته در سامانه‌های تسلیحاتی بدون سرنشین و ارتقای قابلیت‌های عملیاتی آنها باید در اولویت اصلی نوسازی نیرو‌های مسلح قرار گیرد.

کیم این اظهارات را روز پنجشنبه در جریان بازدید از نمایشگاهی با عنوان «توسعه فناوری هوانوردی بدون سرنشین ـ ۲۰۲۶» مطرح کرد.

نمایش توانمندی‌های نظامی

در این نمایشگاه، حملات آتشین با استفاده از انواع پهپاد‌های انتحاری تاکتیکی، موشک‌های کروز تاکتیکی و پهپاد‌های چندمنظوره به نمایش گذاشته شد.

همچنین یک یگان مجهز به سامانه‌های پرتاب چندگانه راکت‌انداز با کالیبر ۶۰۰ میلی‌متری در این نمایش نظامی حضور داشت.

منبع: خبرگزاری آناتولی

برچسب ها: کره شمالی ، فناوری نظامی ، پهپاد
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