رئیس پلیس آگاهی انتظامی استان آذربایجان غربی از دستگیری دو نفر متهم در پرونده مرگ جوان ۱۹ ساله ارومیه‌ ای خبر داد و گفت: بررسی‌ های تخصصی پلیس آگاهی برای روشن‌ شدن ابعاد این حادثه انجام شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ صادق شکری رئیس پلیس آگاهی انتظامی استان آذربایجان غربی اظهار داشت: در پی وقوع این حادثه در ارومیه، موضوع به‌ صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت و با انجام اقدامات تخصصی، دو متهم مرتبط با پرونده شناسایی و دستگیر شدند.

وی افزود: متهمان در اظهارات اولیه خود مدعی شدند که شبانه، جوان مذکور را سوار خودرو کرده بودند که وی ناگهان از خودرو پیاده شده و هنگام فرار به داخل دره سقوط کرده و جان باخته و آنان همچنین اقرار کردند که پس از حادثه از محل متواری شده‌ اند.

رئیس پلیس آگاهی انتظامی استان تأکید کرد: اظهارات متهمان در چارچوب تحقیقات پرونده بررسی می‌ شود و تعیین دقیق علت و چگونگی وقوع حادثه بر عهده مراجع قضایی و کارشناسی است.

برچسب ها: دستگیری متهم ، پلیس آگاهی
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