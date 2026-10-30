بر اساس برآورد جدید پنتاگون هزینه‌های نظامی آمریکا در جنگ با ایران تاکنون از ۴۷ میلیارد دلار عبور کرده که بیش از ۲۵ درصد بالاتر از برآورد وزارت دفاع آمریکا در ماه ژوئیه است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - بر اساس داده‌های پنتاگون که خبرگزاری رویترز به آنها دست یافته است، ارتش آمریکا تاکنون بیش از ۴۷ میلیارد دلار برای پیشبرد جنگ علیه ایران هزینه کرده است؛ رقمی که بیش از ۲۵ درصد از برآورد وزارت جنگ این کشور در ماه ژوئیه بیشتر است.

پنتاگون تاکنون به درخواست رویترز برای اظهارنظر درباره این برآورد که هنوز به‌طور عمومی منتشر نشده است، پاسخی نداده است.

افشای افزایش هزینه‌های جنگ با ایران در شرایطی صورت می‌گیرد که جمهوری‌خواهان در آستانه انتخابات سوم نوامبر، با پیامد‌های سیاسی این جنگ نامحبوب دست‌وپنجه نرم می‌کنند؛ انتخاباتی که تعیین خواهد کرد کدام حزب طی دو سال آینده کنترل کنگره آمریکا را در اختیار خواهد داشت.

تأثیر جنگ بر افزایش هزینه‌های جهانی انرژی، حمایت از نامزد‌های جمهوری‌خواه را کاهش داده و به افت محبوبیت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، منجر شده است. حزب جمهوری‌خواه ترامپ در حال حاضر اکثریتی شکننده در هر دو مجلس کنگره دارد.

بخش عمده هزینه‌ها مربوط به جایگزینی مهمات است

بر اساس جدیدترین برآورد پنتاگون، بیش از ۲۹ میلیارد دلار از هزینه‌های جنگ به جایگزینی مهمات مصرف‌شده در جریان درگیری‌ها اختصاص خواهد یافت.

همچنین بیش از ۶ میلیارد دلار دیگر برای جایگزینی تجهیزات نظامی و خسارات مربوط به سامانه‌ها و سکو‌های عملیاتی مورد نیاز خواهد بود؛ خساراتی که از جمله شامل از دست رفتن هواپیما‌ها و شمار زیادی از پهپاد‌ها در جریان جنگ است.

این برآورد‌ها هزینه‌های عملیاتی جنگ را نیز در بر می‌گیرد؛ از جمله هزینه پرواز‌های نظامی و پشتیبانی سایبری.

تغییر راهبرد نظامی آمریکا پس از آتش‌بس

دونالد ترامپ در ماه فوریه جنگ علیه ایران را با مشارکت رژیم صهیونیستی آغاز کرد و در آن زمان پیش‌بینی کرده بود که این درگیری مدت کوتاهی ادامه خواهد داشت.

راهبرد اولیه ترامپ بر استفاده از موشک‌های دقیق و گران‌قیمت برای هدف قرار دادن سامانه‌های دفاعی ایران متمرکز بود تا پس از تضعیف این توانمندی‌ها، ارتش آمریکا بتواند از مهمات ارزان‌تری مانند بمب‌های سقوط آزاد و بمب‌های هدایت‌شونده هواپرتاب  استفاده کند؛ مهماتی که ذخایر آنها در ارتش آمریکا فراوان است.

با این حال، آتش‌بس ماه آوریل به ایران فرصت داد تأسیسات ذخیره‌سازی زیرزمینی خود را از زیر آوار خارج کند و بخشی از سامانه‌های دفاعی، موشک‌ها و پهپاد‌هایی را که پیش‌تر دسترسی به آنها ممکن نبود، دوباره عملیاتی کند.

ترامپ از آن زمان محاصره دریایی ایران را با هدف محروم کردن تهران از درآمد‌های صادرات نفت اعمال کرده و احتمال ازسرگیری عملیات نظامی پس از انتخابات میان‌دوره‌ای را نیز مطرح کرده است.

مقام‌های آمریکایی که به شرط ناشناس ماندن با رویترز گفت‌و‌گو کرده‌اند، می‌گویند پنتاگون در حال برنامه‌ریزی برای ازسرگیری درگیری‌های گسترده در صورت صدور دستور است.

خسارت به پایگاه‌های آمریکا در برآورد‌ها مشخص نیست

برآورد جدید پنتاگون در مقایسه با ارزیابی قبلی پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، در ماه ژوئیه افزایش قابل‌توجهی را نشان می‌دهد. هگست در آن زمان هزینه جنگ را ۳۷.۵ میلیارد دلار اعلام کرده بود.

با وجود آنکه ارقام جدید مجموعه‌ای از هزینه‌های عملیاتی، از عملیات پروازی گرفته تا پشتیبانی سایبری، را شامل می‌شود، در برآورد هزینه‌های جنگ آمریکا با ایران مشخص نیست که هزینه سنگین مورد انتظار برای تعمیر خسارات واردشده به پایگاه‌های نظامی آمریکا بر اثر حملات موشکی و پهپادی ایران، به‌طور کامل محاسبه شده باشد.

منبع: رویترز

برچسب ها: هزینه جنگ ، جنگ ایران و آمریکا
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