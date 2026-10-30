باشگاه خبرنگاران جوان - در جریان رقابت‌های مرحله شانس مجدد وزن ۹۷ کیلوگرم کشتی آزاد قهرمانی جهان در قزاقستان، حسن یزدانی دارنده ۱۰ مدال جهان و المپیک، مقابل ویکی از هند به روی تشک رفت و در پایان با نتیجه قاطع ۱۰ بر صفر به برتری رسید و راهی دیدار رده بندی شد.

یزدانی بعد ازظهر امروز جمعه برای کسب مدال برنز جهان به مصاف احمد تاج الدین اف کشتی گیر روسی الاصل بحرین و دارنده مدال‌های طلای جهان و المپیک می‌رود.

یزدانی در دور مقدماتی این وزن که روز گذشته پنج شنبه برگزار شد در دور نخست مقابل کیم از کره جنوبی به برتری رسید، اما در دومین مبارزه برابر آرش یوشیدا از ژاپن ۷ بر ۵ شکست خورد و به گروه بازنده‌ها رفت.