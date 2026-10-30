باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

رونق اقتصادی با توسعه صنعت بسته‌بندی محصولات کشاورزی + فیلم

توسعه صنعت بسته‌بندی محصولات کشاورزی، علاوه بر ایجاد اشتغال، زمینه‌ساز افزایش صادرات، ارزآوری و رونق اقتصادی در منطقه شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان-  صنعت بسته‌بندی با ایجاد ارزش افزوده و تسهیل صادرات محصولات، نقش مهمی در رونق اقتصادی دارد.

بسته‌بندی اصولی سیب نیز زمینه حضور مؤثرتر این محصول در بازارهای جهانی و افزایش درآمدهای صادراتی را فراهم کرده است.

 

مطالب مرتبط
رونق اقتصادی با توسعه صنعت بسته‌بندی محصولات کشاورزی + فیلم
young journalists club

آغاز برداشت انار در فیروزکوه + فیلم

رونق اقتصادی با توسعه صنعت بسته‌بندی محصولات کشاورزی + فیلم
young journalists club

جایگاه جهانی پسته ایران و اهمیت اقتصادی این محصول + فیلم

رونق اقتصادی با توسعه صنعت بسته‌بندی محصولات کشاورزی + فیلم
young journalists club

بانوی هنرمند و کارآفرین سوزن دوز + فیلم

پربیننده‌ترین‌ها
تقویم ناکامی آمریکا؛ از وعده فروپاشی ایران تا تمدید ضرب‌الاجل‌ها + فیلم
۷۶۵

تقویم ناکامی آمریکا؛ از وعده فروپاشی ایران تا تمدید ضرب‌الاجل‌ها + فیلم

۰۷ . آبان . ۱۴۰۵
حضور مستمر مردم در اجتماعات شبانه، نماد ایستادگی و مقاومت + فیلم
۲۱۷

حضور مستمر مردم در اجتماعات شبانه، نماد ایستادگی و مقاومت + فیلم

۰۸ . آبان . ۱۴۰۵
تالاب‌های نقده؛ میزبان پرندگان مهاجر + فیلم
۱۹۲

تالاب‌های نقده؛ میزبان پرندگان مهاجر + فیلم

۰۸ . آبان . ۱۴۰۵
رونق اقتصادی با توسعه صنعت بسته‌بندی محصولات کشاورزی + فیلم
۲

رونق اقتصادی با توسعه صنعت بسته‌بندی محصولات کشاورزی + فیلم

۰۸ . آبان . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha