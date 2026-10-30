\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646- \u00a0\u0635\u0646\u0639\u062a \u0628\u0633\u062a\u0647\u200c\u0628\u0646\u062f\u06cc \u0628\u0627 \u0627\u06cc\u062c\u0627\u062f \u0627\u0631\u0632\u0634 \u0627\u0641\u0632\u0648\u062f\u0647 \u0648 \u062a\u0633\u0647\u06cc\u0644 \u0635\u0627\u062f\u0631\u0627\u062a \u0645\u062d\u0635\u0648\u0644\u0627\u062a\u060c \u0646\u0642\u0634 \u0645\u0647\u0645\u06cc \u062f\u0631 \u0631\u0648\u0646\u0642 \u0627\u0642\u062a\u0635\u0627\u062f\u06cc \u062f\u0627\u0631\u062f. \n\u0628\u0633\u062a\u0647\u200c\u0628\u0646\u062f\u06cc \u0627\u0635\u0648\u0644\u06cc \u0633\u06cc\u0628 \u0646\u06cc\u0632 \u0632\u0645\u06cc\u0646\u0647 \u062d\u0636\u0648\u0631 \u0645\u0624\u062b\u0631\u062a\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0645\u062d\u0635\u0648\u0644 \u062f\u0631 \u0628\u0627\u0632\u0627\u0631\u0647\u0627\u06cc \u062c\u0647\u0627\u0646\u06cc \u0648 \u0627\u0641\u0632\u0627\u06cc\u0634 \u062f\u0631\u0622\u0645\u062f\u0647\u0627\u06cc \u0635\u0627\u062f\u0631\u0627\u062a\u06cc \u0631\u0627 \u0641\u0631\u0627\u0647\u0645 \u06a9\u0631\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n\u00a0\n