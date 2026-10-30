میدری از افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیکی برای ۳۳ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از افرادی که تا پایان مهرماه ثبت‌نام کرده‌اند، خبر داد و گفت: اعتبار این افراد از یک میلیون تومان به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛عرفانه‌ نعمتیان - احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در بازدید از درمانگاه تأمین اجتماعی لردگان، در پاسخ به پرسش خبرنگاران باشگاه خبرنگاران جوان درباره آخرین وضعیت افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیکی اظهار کرد: افرادی که تا پایان مهرماه ثبت‌نام خود را تکمیل کرده‌اند، جمعیتی بالغ بر ۳۳ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر را شامل می‌شوند که اعتبار کالابرگ آنها از یک میلیون تومان به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافته است.

وی افزود: وضعیت سایر گروه‌هایی که برای دریافت افزایش اعتبار کالابرگ ثبت‌نام کرده‌اند، با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه بررسی می‌شود و ان‌شاءالله افزایش اعتبار این گروه‌ها نیز از ۱۵ آبان‌ماه اعمال خواهد شد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به روند اجرای این طرح، بر تداوم بررسی درخواست‌های ثبت‌شده و بهره‌مندی مشمولان از اعتبار جدید کالابرگ تأکید کرد.

برچسب ها: سفر وزیر ، یارانه ها
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