باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

سقوط بالگرد نظامی ایتالیا در بوسنی ۴ کشته برجا گذاشت + فیلم

سقوط یک فروند بالگرد نظامی ایتالیا در بوسنی، چهار کشته و ۱۱ زخمی برجا گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان-  یک فروند بالگرد نظامی ایتالیا که در قالب نیروی اتحادیه اروپا در بوسنی فعالیت می‌کرد، سقوط کرد و درپی این حادثه چهار نفر جان باختند و ۱۱ نفر دیگر زخمی شدند.

 

مطالب مرتبط
سقوط بالگرد نظامی ایتالیا در بوسنی ۴ کشته برجا گذاشت + فیلم
young journalists club

سقوط بالگرد آمریکایی؛ «حادثه»‌هایی که بوی پنهان‌کاری می‌دهند + فیلم

سقوط بالگرد نظامی ایتالیا در بوسنی ۴ کشته برجا گذاشت + فیلم
young journalists club

سقوط بالگرد بلک‌هاوک در مکزیک + فیلم

سقوط بالگرد نظامی ایتالیا در بوسنی ۴ کشته برجا گذاشت + فیلم
young journalists club

سقوط بالگرد ارتش تروریستی آمریکا در کلرادو + فیلم

پربیننده‌ترین‌ها
تالاب‌های نقده؛ میزبان پرندگان مهاجر + فیلم
۳۰۲

تالاب‌های نقده؛ میزبان پرندگان مهاجر + فیلم

۰۸ . آبان . ۱۴۰۵
حضور مستمر مردم در اجتماعات شبانه، نماد ایستادگی و مقاومت + فیلم
۲۸۳

حضور مستمر مردم در اجتماعات شبانه، نماد ایستادگی و مقاومت + فیلم

۰۸ . آبان . ۱۴۰۵
رونق اقتصادی با توسعه صنعت بسته‌بندی محصولات کشاورزی + فیلم
۲۳۹

رونق اقتصادی با توسعه صنعت بسته‌بندی محصولات کشاورزی + فیلم

۰۸ . آبان . ۱۴۰۵
سقوط بالگرد نظامی ایتالیا در بوسنی ۴ کشته برجا گذاشت + فیلم
۲۱۶

سقوط بالگرد نظامی ایتالیا در بوسنی ۴ کشته برجا گذاشت + فیلم

۰۸ . آبان . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha