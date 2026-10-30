اوکراین در پی افزایش فشارهای ترامپ و نگرانی از کاهش حمایت‌های آمریکا، حملات خود به پالایشگاه‌های نفت روسیه را به‌طور غیررسمی متوقف کرده است

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند -  روزنامه وال‌استریت ژورنال روز پنجشنبه گزارش داد اوکراین در پی افزایش فشار‌های دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، و تشدید تردید‌ها درباره ادامه حمایت واشنگتن از کی‌یف، حملات خود به پالایشگاه‌های نفت روسیه را به‌طور غیررسمی متوقف کرده است.

بر اساس این گزارش، این توقف غیررسمی از اوایل هفته گذشته آغاز شده و انتظار می‌رود تا پس از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا ادامه یابد؛ هرچند احتمال تمدید آن تا بخش دیگری از ماه نوامبر نیز وجود دارد.

اوکراین تاکنون به‌طور رسمی توقف حملات به پالایشگاه‌های روسیه را اعلام نکرده است.

دو مقام نظامی آگاه به این موضوع اعلام کردند که یگان‌های اوکراینی مسئول اجرای حملات دوربرد، در اواسط ماه اکتبر مطلع شده بودند که پس از تکمیل عملیات‌های در حال اجرا، حملات به پالایشگاه‌های نفت روسیه به حالت تعلیق درمی‌آید.

بر اساس اظهارات یک منبع آگاه، یوگنی خمارا، وزیر دفاع اوکراین، به ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور این کشور، توصیه کرده بود با توجه به حساسیت شرایط دیپلماتیک، توقف حملات به پالایشگاه‌های روسیه اقدامی محتاطانه خواهد بود.

این منبع افزود زلنسکی با این توصیه موافقت کرده، اما تأکید داشته است که ارتش اوکراین در صورت تشخیص ضرورت، همچنان اختیار ازسرگیری حملات را خواهد داشت.

منبع: خبرگزاری آناتولی

برچسب ها: جنگ روسیه و اوکراین ، پالایشگاه روسیه
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