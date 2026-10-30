باشگاه خبرنگاران جوان؛عرفانه نعمتیان - جعفر مردانی استاندار چهارمحال‌وبختیاری در بازدید از اداره آموزش فنی و حرفه‌ای شهرستان لردگان، با اشاره به جمعیت حدود ۲۷۰ هزار نفری شهرستان‌های لردگان، خانمیرزا و فلارد، بر ضرورت تقویت خدمات حوزه تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این منطقه تأکید کرد.

وی گفت: در جریان سفر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شهرستان لردگان، مسائل، مشکلات و ظرفیت‌های این حوزه از نزدیک بررسی شد و یکی از محور‌های مهم این بازدیدها، بررسی وضعیت کلینیک تخصصی تأمین اجتماعی بود.

مردانی افزود: با توجه به جمعیت تحت پوشش تأمین اجتماعی در این منطقه، کمبود فضای فیزیکی، پزشکان متخصص، نیروی انسانی و تجهیزات پزشکی از جمله مشکلات موجود است که در همین راستا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دستوراتی برای تأمین پزشک متخصص و تجهیزات مورد نیاز این مرکز صادر کرد.

استاندار چهارمحال‌وبختیاری همچنین از پیگیری ایجاد مجتمع اداری و خدماتی تعاون، کار و رفاه اجتماعی در شهرستان لردگان خبر داد و گفت: مقرر شد امکان استقرار اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بانک توسعه تعاون و بانک رفاه کارگران در یک مجموعه مناسب بررسی شود تا مردم بتوانند خدمات مورد نیاز خود را به‌صورت متمرکز و در یک مکان دریافت کنند.

وی در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای لردگان اظهار داشت: از نظر فضای فیزیکی، این مجموعه با مشکل جدی مواجه نیست، اما تأمین مربیان تخصصی و تثبیت وضعیت نیروی انسانی از نیاز‌های مهم آن به شمار می‌رود.

مردانی تصریح کرد: مربیان تخصصی این مرکز در حال حاضر به‌صورت قراردادی فعالیت می‌کنند و ضروری است برای تأمین پایدار نیروی انسانی و استمرار دوره‌های مهارتی، موضوع جذب و استخدام مربیان تخصصی از سوی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای پیگیری شود.

وی تأکید کرد: توسعه آموزش‌های مهارتی و تأمین مربیان متخصص، زمینه ارتقای کیفیت آموزش‌ها و تربیت نیروی انسانی متناسب با نیاز بازار کار را فراهم می‌کند و باید این موضوع با جدیت دنبال شود.