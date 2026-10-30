باشگاه خبرنگاران جوان - در جریان رقابت‌های مرحله شانس مجدد وزن ۶۵ کیلوکرم کشتی آزاد قهرمانی جهان در قزاقستان، رحمان عموزاد دارنده ۲ مدال طلای جهان و یک نقره المپیک، برابر داستانبک از قزاقستان با امتیاز عالی ۱۱ بر صفر به برتری رسید و راهی رده بندی شد.

عموزاد بعد از ظهر امروز جمعه برای کسب مدال برنز جهان به مصاف شامیل ممداف کشتی گیر روسی الاصل بلغارستان می‌رود.

عموزاد پیش از این در دور مقدماتی این وزن که دیروز پنج شنبه برگزار شد، در دور نخست ۱۳ بر ۲ مقابل موسایف از بلژیک به برتری رسید و در دومین مبارزه نیز مقابل دومان از ترکیه ۹ بر صفر پیروز شد، اما در سومین مبارزه مقابل توانیان از ارمنستان ۳ بر ۲ شکست خورد و به گروه بازنده‌ها رفت.

پیش از این حسن یزدانی در وزن ۹۷ کیلوگرم با شکست حریف هندی به دیدار رده بندی رفت‌

دیدار‌های رده بندی و فینال ۲ وزن نخست رقابت‌های قهرمانی جهان بعد از ظهر امروز جمعه برگزار می‌شود.