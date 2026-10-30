سواد سلامت، کلید طلایی پیشگیری از تاخیر در درمان سرطان است

ظفرقندی با اشاره به شتاب بار بیماری سرطان در کشور و تشریح سه واقعیت کلیدی در موفقیت درمان، بر لزوم ارتقای سواد سلامت، دسترسی عادلانه تشخیصی، تصمیم‌گیری چندتخصصی و استمرار مراقبت‌های پس از جراحی تاکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - دکتر محمدرضا ظفرقندی  در پنجمین کنگره بین‌المللی انجمن جراحان سرطان ایران که در یزد در حال برگزاری است با تبیین روند اپیدمیولوژیک بیماری در کشور اظهار داشت: بر اساس گزارش‌های تخصصی، پنج سرطان شایع در کشور شامل پستان، روده بزرگ، معده، پروستات و مثانه هستند.

وزیر بهداشت در ادامه با تشریح «سه واقعیت اساسی درباره موفقیت درمان سرطان» در سه بازه زمانی پیش، حین و پس از جراحی تصریح کرد: در مرحله «پیش از جراحی»، ارتقای آگاهی، سواد سلامت و دسترسی عادلانه حرف اول را می‌زند؛ چراکه بخش عمده‌ای از فرصت درمان طلایی در گرو شناخت علائم هشدار، مراجعه به‌موقع و امکان بهره‌مندی برابر از خدمات تشخیصی است و متغیر‌های اقتصادی، اجتماعی و جغرافیایی نیز مستقیماً بر این فرصت اثرگذارند.

ظفرقندی دومین واقعیت را «کیفیت و یکپارچگی خدمات در زمان درمان» دانست و افزود: هرچند مهارت جراح عنصری ضروری است، اما کافی نیست و موفقیت نهایی در گرو تشخیص دقیق، تصمیم‌گیری تیمی و چندتخصصی (Tumor Board)، فراهم بودن امکانات درمانی و سطح کیفی مراقبت‌هاست؛ به همین سبب باید از تصمیم‌گیری‌های تک‌نفره فاصله گرفت و جراحی‌های پیچیده را سطح‌بندی کرد.

وی مرحله «پس از جراحی» را به عنوان سومین واقعیت حیاتی درمان برشمرد و تأکید کرد: تداوم مراقبت و حمایت اجتماعی حلقه تکمیلی زنجیره سلامت است. پیگیری روند بالینی، درمان‌های تکمیلی از جمله رادیوتراپی و درمان‌های هدفمند، بازتوانی و مراقبت‌های حمایتی همراه با رفع موانع مالی و اجتماعی بیماران، بخش تفکیک‌ناپذیر مسئولیت نظام سلامت است.

پنجمین کنگره بین‌المللی انجمن جراحان سرطان ایران با حضور متخصصان این حوزه از چهارشنبه هفته جاری در یزد آغاز شده و عصر امروز به پایان می‌رسد.

برچسب ها: وزیر بعداشت ، سزطان
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