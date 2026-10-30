تکمیل شبکه بزرگراهی سیستان و بلوچستان به ۴۵ همت اعتبار نیاز دارد

مدیرکل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان گفت: تکمیل شبکه بزرگراهی این استان به‌عنوان یکی از محورهای راهبردی توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل کشور، با توجه به افزایش هزینه‌های ساخت‌وساز و شرایط اقتصادی، به ۴۵ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان  - مهدی پارسی اظهار کرد: در حال حاضر طول شبکه راه‌های استان یک‌هزار و ۶۲۶ کیلومتر است که از این میزان، ۸۷۶ کیلومتر معادل ۵۳ درصد به بزرگراه تبدیل شده و عملیات اجرایی ۵۳۹ کیلومتر بزرگراه نیز در دست اجراست.

وی افزود: بر اساس برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل استان، اعتبار مورد نیاز برای تکمیل شبکه بزرگراهی ۳۱ همت برآورد شده بود اما با توجه به شرایط اقتصادی، افزایش قیمت مصالح، تجهیزات و هزینه‌های اجرای پروژه‌ها این رقم به ۴۵ همت رسیده است.

مدیرکل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان با اشاره به موقعیت راهبردی این استان در شبکه حمل‌ونقل و ترانزیت کشور بیان کرد: سیستان و بلوچستان به دلیل برخورداری از مرزهای مشترک با کشورهای افغانستان و پاکستان، دسترسی به آب‌های آزاد از طریق دریای عمان و قرار گرفتن در مسیر ارتباطی کشورهای آسیای مرکزی با آب‌های بین‌المللی، از جایگاه ویژه‌ای در توسعه کریدورهای ترانزیتی منطقه برخوردار است.

وی ادامه داد: کریدورهای اصلی ارتباطی استان در محورهای شمال به جنوب، شرق به غرب و نوار ساحلی تعریف شده‌اند که تکمیل زیرساخت‌های جاده‌ای در این مسیرها می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در ارتقای ظرفیت ترانزیتی، تسهیل جابه‌جایی کالا و مسافر و تقویت ارتباطات تجاری ایران با کشورهای منطقه و بازارهای جهانی داشته باشد.

پارسی تصریح کرد: توسعه شبکه بزرگراهی تنها به معنای افزایش ظرفیت راه‌های ارتباطی نیست، بلکه یکی از الزامات اساسی برای تحقق توسعه متوازن منطقه‌ای، رونق اقتصادی، جذب سرمایه‌گذاری، تسهیل فعالیت‌های تولیدی و تجاری و بهره‌مندی هرچه بیشتر مناطق مختلف استان از فرصت‌های اقتصادی است.

مدیرکل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان خاطرنشان کرد: تبدیل محورهای اصلی استان به بزرگراه، علاوه بر کاهش زمان سفر و هزینه‌های حمل‌ونقل نقش مهمی در افزایش ایمنی تردد، کاهش تصادفات و سوانح جاده‌ای، تسریع در انتقال محصولات کشاورزی و کالاهای تجاری و ارتقای کیفیت خدمات حمل‌ونقل دارد.

 

وی با اشاره به اهمیت تکمیل محورهای منتهی به سواحل مکران و بندر راهبردی چابهار گفت: توسعه راه‌های دسترسی به ظرفیت‌های بندری، مرزی و اقتصادی استان می‌تواند زمینه بهره‌گیری موثرتر از فرصت‌های ترانزیتی کشور را فراهم کند و جایگاه سیستان و بلوچستان را به‌عنوان یکی از کانون‌های مهم اتصال ایران به شبکه تجارت منطقه‌ای و بین‌المللی ارتقا دهد.

 

وی تاکید کرد: با توجه به گستردگی جغرافیایی استان و اهمیت محورهای ارتباطی آن در شبکه حمل‌ونقل ملی و بین‌المللی، تأمین اعتبارات مورد نیاز و تسریع در اجرای پروژه‌های بزرگراهی ضرورتی راهبردی برای توسعه سیستان و بلوچستان و تقویت نقش آن در اقتصاد ملی بشمار می‌رود.

راه و شهرسازی استان 

برچسب ها: راه وشهرسازی ، نیازمند اعتبار
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تکمیل شبکه بزرگراهی سیستان و بلوچستان به ۴۵ همت اعتبار نیاز دارد
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