باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - سازمان پخش اسرائیل از تحرکات نظامی آمریکا و انتقال ۱۰ فروند هواپیمای باری به پایگاه‌های هوایی این رژیم در منطقه نقب، در جنوب سرزمین‌های اشغالی، خبر داد؛ تحرکاتی که همزمان با گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال ازسرگیری درگیری نظامی با ایران صورت گرفته است.

این رسانه اعلام کرد که آمریکا ۱۰ فروند هواپیمای باری نظامی را به پایگاه‌های نیروی هوایی اسرائیل در منطقه نقب منتقل کرده است.

با این حال، تاکنون هیچ تأیید رسمی از سوی آمریکا درباره این اطلاعات منتشر نشده و ماهیت محموله‌های منتقل‌شده با این هواپیما‌ها نیز مشخص نیست.

منبع: النشره