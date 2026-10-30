سخنگوی نظامی جنبش انصارالله یمن تأکید کرد نیرو‌های این جنبش هیچ عملیاتی علیه خاک عربستان انجام نداده‌اند و ادعای حمله به مکه «دروغی آشکار» است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - یحیی سریع، سخنگوی نظامی جنبش انصارالله یمن، اعلام کرد نیروهای این جنبش امروز هیچ عملیاتی علیه خاک عربستان سعودی انجام نداده‌اند و ادعای ریاض درباره رهگیری یک فروند پهپاد در آسمان مکه مکرمه صحت ندارد.

به گزارش شبکه المسیره، سریع این ادعا را «دروغی بزرگ و آشکار» توصیف کرد و گفت عملیات نیروهای انصارالله علیه تأسیسات نفتی و پایگاه‌های نظامی عربستان انجام می‌شود.

وی همچنین مدعی شد که دیگر هیچ‌کس در جهان اتهامات و ادعاهایی را که به گفته او نظام سعودی ترویج می‌کند، باور ندارد.

منبع: الجزیره

برچسب ها: انصارالله یمن ، حمله یمن به عربستان
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