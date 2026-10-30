باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

رقابت دانشجویان در مسابقات استانی سازه‌های ماکارونی + فیلم

مسابقات سازه‌های ماکارونی با هدف تقویت کار گروهی و خلاقیت دانشجویان، با حضور تیم‌های مختلف دانشگاهی در استان‌های کشور برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسابقات استانی سازه‌های ماکارونی با مشارکت دانشجویان دانشگاه‌های مختلف و با هدف ارتقای مهارت‌های فنی، افزایش خلاقیت و تقویت روحیه کار گروهی برگزار شد.

 

مطالب مرتبط
رقابت دانشجویان در مسابقات استانی سازه‌های ماکارونی + فیلم
young journalists club

رباتی که راننده آن یک ماهی است! +فیلم

رقابت دانشجویان در مسابقات استانی سازه‌های ماکارونی + فیلم
young journalists club

مسابقه رباتیک دانشجویان در بوداپست + فیلم

پربیننده‌ترین‌ها
تالاب‌های نقده؛ میزبان پرندگان مهاجر + فیلم
۳۰۲

تالاب‌های نقده؛ میزبان پرندگان مهاجر + فیلم

۰۸ . آبان . ۱۴۰۵
حضور مستمر مردم در اجتماعات شبانه، نماد ایستادگی و مقاومت + فیلم
۲۸۳

حضور مستمر مردم در اجتماعات شبانه، نماد ایستادگی و مقاومت + فیلم

۰۸ . آبان . ۱۴۰۵
رونق اقتصادی با توسعه صنعت بسته‌بندی محصولات کشاورزی + فیلم
۲۳۹

رونق اقتصادی با توسعه صنعت بسته‌بندی محصولات کشاورزی + فیلم

۰۸ . آبان . ۱۴۰۵
سقوط بالگرد نظامی ایتالیا در بوسنی ۴ کشته برجا گذاشت + فیلم
۲۱۶

سقوط بالگرد نظامی ایتالیا در بوسنی ۴ کشته برجا گذاشت + فیلم

۰۸ . آبان . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha