\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 -\u00a0\u0645\u0633\u0627\u0628\u0642\u0627\u062a \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646\u06cc \u0633\u0627\u0632\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0645\u0627\u06a9\u0627\u0631\u0648\u0646\u06cc \u0628\u0627 \u0645\u0634\u0627\u0631\u06a9\u062a \u062f\u0627\u0646\u0634\u062c\u0648\u06cc\u0627\u0646 \u062f\u0627\u0646\u0634\u06af\u0627\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0645\u062e\u062a\u0644\u0641 \u0648 \u0628\u0627 \u0647\u062f\u0641 \u0627\u0631\u062a\u0642\u0627\u06cc \u0645\u0647\u0627\u0631\u062a\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0641\u0646\u06cc\u060c \u0627\u0641\u0632\u0627\u06cc\u0634 \u062e\u0644\u0627\u0642\u06cc\u062a \u0648 \u062a\u0642\u0648\u06cc\u062a \u0631\u0648\u062d\u06cc\u0647 \u06a9\u0627\u0631 \u06af\u0631\u0648\u0647\u06cc \u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631 \u0634\u062f.\n\u00a0\n