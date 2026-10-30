\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646\u061b\u0639\u0631\u0641\u0627\u0646\u0647 \u0646\u0639\u0645\u062a\u06cc\u0627\u0646 - \u0645\u0633\u062a\u0646\u062f \u0627\u0632 \u0645\u0632\u0631\u0639\u0647 \u062a\u0627 \u0642\u0646\u0627\u062a\u060c\u00a0 \u0631\u0648\u0627\u06cc\u062a\u06cc \u0627\u0633\u062a \u0627\u0632 \u067e\u06cc\u0648\u0646\u062f \u0645\u06cc\u0631\u0627\u062b \u06a9\u0647\u0646\u060c \u0627\u062d\u06cc\u0627\u06cc \u0645\u0646\u0627\u0628\u0639 \u0622\u0628\u06cc \u0648 \u0627\u0645\u06cc\u062f \u0628\u0647 \u0631\u0648\u0646\u0642 \u062f\u0648\u0628\u0627\u0631\u0647 \u0632\u0645\u06cc\u0646\u200c\u0647\u0627\u06cc \u062a\u0634\u0646\u0647.\n\u0627\u06cc\u0646 \u0645\u0633\u062a\u0646\u062f \u0631\u0627 \u0628\u0647 \u062a\u0645\u0627\u0634\u0627 \u0628\u0646\u0634\u06cc\u0646\u06cc\u062f.\n\n\u00a0