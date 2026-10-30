قنات تاریخی خانی در هرچگان، با اجرای طرح بازسازی و نوسازی و مشارکت سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال‌وبختیاری و بنیاد برکت، جانی دوباره گرفته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛عرفانه نعمتیان - مستند از مزرعه تا قنات،  روایتی است از پیوند میراث کهن، احیای منابع آبی و امید به رونق دوباره زمین‌های تشنه.

این مستند را به تماشا بنشینید.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

 

برچسب ها: سد خاکی ، قنات
خبرهای مرتبط
افزایش سه برابری دبی آب با مرمت قنات شهرستان بن
دشمن حریف متخصصان ایرانی هم نشد؛ فولاد سفید دشت به مدار تولید بازگشت
اجرای ۴ هزار عملیات آبخیزداری و آبخوانداری در چهارمحال و بختیاری + فیلم
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
اعتبار کالابرگ ۳۳ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر به یک‌میلیون‌و۵۰۰ هزار تومان افزایش یافت
زیرگذر شهید ارجمند لردگان با تأمین اعتبار ۴۰۰ میلیارد تومانی در مسیر بهره برداری
خدمات درمانی و مهارتی لردگان تقویت می‌شود/ از تأمین پزشک متخصص تا ساماندهی مربیان فنی و حرفه‌ای
قناتی که تسلیم خشکسالی نشد/ خانی در هرچگان جانی دوباره گرفت+فیلم
تزریق ۱.۲۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانک رفاه برای توسعه راه‌های چهارمحال‌وبختیاری
آخرین اخبار
تزریق ۱.۲۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانک رفاه برای توسعه راه‌های چهارمحال‌وبختیاری
قناتی که تسلیم خشکسالی نشد/ خانی در هرچگان جانی دوباره گرفت+فیلم
اعتبار کالابرگ ۳۳ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر به یک‌میلیون‌و۵۰۰ هزار تومان افزایش یافت
خدمات درمانی و مهارتی لردگان تقویت می‌شود/ از تأمین پزشک متخصص تا ساماندهی مربیان فنی و حرفه‌ای
زیرگذر شهید ارجمند لردگان با تأمین اعتبار ۴۰۰ میلیارد تومانی در مسیر بهره برداری
تصویب نزدیک به ۳ هزار میلیارد تومان برای توسعه و تکمیل زیرساخت‌ها و طرح‌های نیمه تمام چهارمحال و بختیاری
تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام و تأمین مالی واحدهای تولیدی چهارمحال‌وبختیاری در دستور کار وزارت کار