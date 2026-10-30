دادستان مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد از شناسایی و دستگیری متهم اصلی پرونده قتل یکی از وکلای دادگستری در یاسوج و بازداشت ۲ نفر دیگر در ارتباط با این حادثه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید وحید موسویان شامگاه پنجشنبه با تشریح آخرین وضعیت این پرونده اظهار داشت: فرد متهم به قتل مرحوم یاری‌خواه وکیل دادگستری، پس از پیگیری‌های قضایی و اقدامات نیرو‌های انتظامی و پلیس آگاهی استان دستگیر شده است.

وی با اشاره به وقوع این حادثه در روز جمعه یکم آبان‌ماه در یکی از خیابان‌های شهر یاسوج افزود: بررسی‌های اولیه حاکی از آن است که اختلافات خانوادگی و فامیلی زمینه‌ساز وقوع این حادثه بوده است.

دادستان مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد درباره روند دستگیری متهم اصلی گفت: شناسایی و بازداشت این فرد با همکاری پلیس آگاهی و تلاش نیرو‌های انتظامی انجام شد و نقش‌آفرینی و میانجیگری بزرگان منطقه نیز در به نتیجه رسیدن این پیگیری‌ها مؤثر بود.

موسویان ادامه داد: پس از دستگیری متهم، وی برای انجام مراحل قانونی در اختیار بازپرس پرونده قرار گرفته است و تحقیقات مقدماتی با هدف بررسی جزییات حادثه و دستیابی به ابعاد مختلف آن جریان دارد.

وی همچنین از دستگیری ۲ نفر دیگر در ارتباط با این پرونده خبر داد و بیان کرد: این افراد نیز توسط نیرو‌های انتظامی بازداشت شده‌اند و بررسی میزان ارتباط و نقش احتمالی آنان در این حادثه از طریق تحقیقات قضایی و بازجویی‌ها دنبال می‌شود.

دادستان مرکز استان با تأکید بر ادامه روند رسیدگی قضایی اظهار داشت: ابعاد مختلف پرونده در دست بررسی است و تحقیقات برای روشن شدن چگونگی وقوع قتل و تعیین مسوولیت قانونی افراد مرتبط با آن ادامه خواهد داشت.

مرحوم علی یاری‌خواه وکیل دادگستری، روز جمعه یکم آبان‌ماه در یکی از خیابان‌های شهر یاسوج به قتل رسید. این پرونده پس از وقوع حادثه در دستور کار مراجع قضایی و انتظامی قرار گرفت.

منبع: مدیریت روابط عمومی و رسانه دادگستری کل کهگیلویه و بویراحمد