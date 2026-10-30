رقابت علمی ۳۸ دانشگاه کشور در ششمین همایش مهندسی فیزیک لیزر ایران

صمد جعفرپور دبیر ششمین همایش مهندسی فیزیک لیزر ایران و عضو هیأت علمی گروه مهندسی اپتیک و لیزر دانشگاه بناب، با اشاره به اهمیت روزافزون فناوری اپتیک، فوتونیک و لیزر در جهان گفت: امروزه این فناوری‌ها به دلیل کاربردهای گسترده در حوزه‌های صنعتی، پزشکی، نظامی، مخابراتی و سایر عرصه‌های علمی و فناوری، از جایگاه ویژه‌ای در توسعه فناوری‌های راهبردی برخوردار هستند.

وی افزود: در همین راستا، ششمین همایش مهندسی فیزیک لیزر ایران به همت دانشگاه بناب برگزار شد که خوشبختانه با استقبال قابل توجه جامعه علمی کشور همراه بود.

دبیر همایش با اشاره به استقبال پژوهشگران از این رویداد علمی اظهار کرد: در مجموع ۱۴۸ مقاله از سوی محققان و پژوهشگران ۳۸ دانشگاه کشور به دبیرخانه همایش ارسال شد که پس از بررسی و داوری‌های علمی، حدود یک‌چهارم مقالات پذیرفته نشد و سایر مقالات در قالب سخنرانی، ارائه مجازی و پوستر در معرض دید و تبادل نظر شرکت‌کنندگان قرار گرفت.

جعفرپور با اشاره به محورهای علمی مقالات ارائه‌شده تصریح کرد: یکی از نکات قابل توجه در این دوره از همایش، ارتباط پررنگ حوزه اپتیک، فوتونیک و لیزر با فناوری نانو است؛ موضوعی که نشان‌دهنده حرکت پژوهش‌های علمی به سمت فناوری‌های بین‌رشته‌ای و توسعه کاربردهای جدید در صنایع پیشرفته است.

وی ادامه داد: همچنین پیوند فناوری لیزر و فوتونیک با فیزیک و فناوری کوانتومی در مقالات ارائه‌شده کاملاً مشهود بود. این حوزه می‌تواند نقش مهمی در توسعه فناوری‌های آینده، از جمله رایانش کوانتومی، ارتباطات کوانتومی و سامانه‌های پردازش اطلاعات پیشرفته ایفا کند.

عضو هیأت علمی دانشگاه بناب با بیان اینکه فناوری‌های فوتونیکی و کوانتومی از زیرساخت‌های مهم تحول دیجیتال در آینده به شمار می‌روند، خاطرنشان کرد: پیشرفت در این عرصه‌ها می‌تواند زمینه‌ساز توسعه نسل جدید رایانه‌ها، افزایش سرعت پردازش اطلاعات و فراهم شدن ظرفیت‌های نوین برای پیشرفت هوش مصنوعی باشد.

وی تأکید کرد: برگزاری چنین همایش‌هایی علاوه بر فراهم کردن زمینه ارائه دستاوردهای پژوهشی، فرصت ارزشمندی برای تبادل تجربه میان استادان، دانشجویان و پژوهشگران، شناسایی ظرفیت‌های علمی کشور و ایجاد ارتباط میان دانشگاه و صنعت فراهم می‌کند.

دبیر ششمین همایش مهندسی فیزیک لیزر ایران در پایان ابراز امیدواری کرد با تداوم این رویدادهای علمی، زمینه توسعه پژوهش‌های کاربردی، تجاری‌سازی دستاوردهای دانشگاهی و بهره‌گیری از توان علمی کشور در حوزه فناوری‌های پیشرفته بیش از پیش فراهم شود