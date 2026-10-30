فرمانده انتظامی شهرستان معمولان، از کشف تقریبی بیش از یک هزار لیتر گازوئیل خارج از شبکه توزیع و ۷۲۰ کیلوگرم زغال قاچاق در این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ" بهمن قاسمی‌نیا" اظهار داشت: مأموران انتظامی شهرستان معمولان در جریان اجرای یک عملیات در محور‌های مواصلاتی این شهرستان، موفق به کشف و توقیف مقادیر قابل توجهی سوخت غیرمجاز و زغال قاچاق شدند.

وی افزود؛ در جریان این عملیات، یکدستگاه خودروی آریسان حامل حدود یک هزار لیتر گازوئیل که فاقد هرگونه مجوز قانونی و خارج از شبکه توزیع بود، کشف و توقیف شد. علاوه بر این، در همین عملیات تعداد ۲۴ کیسه زغال ۳۰ کیلوگرمی به وزن مجموعاً ۷۲۰ کیلوگرم نیز کشف شد.

فرمانده انتظامی معمولان گفت؛ در پی این عملیات، دو متهم در ارتباط با این پرونده دستگیر شدند و خودرو‌های توقیف‌شده نیز به همراه مستندات مربوطه جهت پیگیری قانونی به مراجع ذی‌صلاح معرفی شدند.

منبع: پلیس لرستان