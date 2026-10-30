باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - در شرایطی که کشور درگیر جنگ تمام‌عیار اقتصادی و محاصره دریایی است، سرعت عمل در مدیریت زنجیره تأمین کالا و تسهیل تجارت، به یکی از ارکان اصلی خنثی‌سازی فشارهای دشمن تبدیل شده است. در چنین وضعیتی، اتکا به روش‌های سنتی و بروکراسی‌های زمان‌بر در گمرکات، به معنای عقب‌ماندگی از میدان نبرد اقتصادی است.

هوشمندسازی نظام گمرکی و حرکت به سمت حمل یکسره کالا با هدف کاهش مدت‌زمان ترخیص به زیر ۷۲ ساعت، اقدامی راهبردی است که می‌تواند هزینه‌های مبادله را به حداقل رسانده و چرخه تولید و صادرات را شتاب بخشد. تسریع در این فرآیندها نه تنها به کاهش هزینه‌های انبارداری و جلوگیری از رسوب کالا در مرزها کمک می‌کند، بلکه با آزادسازی سرمایه در گردش بنگاه‌ها، توان رقابتی تولیدکنندگان داخلی را در بازارهای هدف افزایش می‌دهد.

جلالی در خصوص اقدام وزارت اقتصاد مبنی بر حمل یکسره کالا، کاهش مدت‌زمان ترخیص کالا و رساندن آن به زیر ۷۲ ساعت تصریح کرد: در شرایط فعلی که در جنگ تمام‌عیار اقتصادی با دشمن هستیم و تحت محاصره دریایی قرار گرفته‌ایم، این اقدامات ضرورت دارد. به درستی وزارت اقتصاد هوشمندسازی نظام گمرکی، حمل یکسره کالا و تسریع ترخیص کالاها را مدنظر قرار داده است.

وی ادامه داد: این که انبارهای گمرک خالی باشد، کمال مطلوب است. در شرایط عادی هم باید همین‌طور باشد اما در وضعیت فعلی که نیاز داریم دو سه چهار برابر کار کنیم، هوشمندسازی و ترخیص سریع کالاها مطلوب است. مصوباتی که سران قوا در زمان جنگ دارند، در همین راستاست. هر چند دیرهنگام است، اما عالی است.

وی ادامه داد: وزارت اقتصاد به درستی به سمت اجرای حمل یکسره کالا رفته است زیرا اجرای حمل یکسره کالا مزیت‌هایی همچون تسهیل صادرات و افزایش رقابت‌پذیری کالاهای ایرانی، کاهش زمان و هزینه رساندن محصولات صادراتی به بازارهای هدف، افزایش قابلیت اطمینان در زمان تحویل سفارش‌ها و تقویت تعهد صادرکنندگان به مشتریان خارجی را به همراه دارد و این اقدام بسیار مهم و کارآمد است.

او گفت: تحقق این اهداف در شرایط فعلی بسیار مهم است و به خنثی‌سازی سیاست‌های خصمانه دشمن کمک می‌کند. حمل یکسره کالا از جهات مختلف برای کشور نفع دارد. هرچه این فرآیند با گمرک هوشمند، تبادل الکترونیکی اطلاعات و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی همراه‌تر باشد، آثار اقتصادی آن نیز گسترده‌تر خواهد بود.

این نماینده مجلس با اشاره به اینکه کاهش زمان ترخیص کالا و حذف فرآیندهای زائد اداری، یک مطالبه جدی از سوی فعالان اقتصادی است گفت: وقتی کالایی در گمرک معطل می‌ماند، هزینه‌های پنهان بسیاری به اقتصاد کشور تحمیل می‌شود که در نهایت منجر به افزایش قیمت تمام‌شده کالا برای مصرف‌کننده نهایی خواهد شد.

وی افزود: تسریع در این فرآیندها با تکیه بر اجرای حمل یکسره کالا یک اقدام مستقیماً در راستای حمایت از معیشت مردم و تقویت تولید ملی محسوب می‌شود.