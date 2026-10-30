مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بابل از آغاز توزیع بذر گندم برای کشت در سال زراعی جاری خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده  - شهیدی پور مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بابل از آغاز توزیع بذر گندم برای کشت در سال زراعی جاری خبر داد و گفت: پیش‌بینی می‌شود ۹۰ هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان به کشت این محصول در سال زراعی ۱۴۰۶_۱۴۰۵ اختصاص یابد.

او افزود: گندم از محصولات راهبردی در تأمین امنیت غذایی به شمار می‌رود و تأمین به‌موقع بذر مناسب، نقش مهمی در آماده‌سازی اراضی و اجرای به‌موقع برنامه کشت دارد.

شهیدی پور با تأکید بر ضرورت رعایت توصیه‌های فنی کارشناسان در مراحل کاشت، داشت و برداشت، گفت: انتخاب بذر مناسب، آماده‌سازی اصولی زمین و مدیریت صحیح مزرعه می‌تواند در بهبود عملکرد و افزایش بهره‌وری اراضی کشاورزی مؤثر باشد.

برچسب ها: برداشت گندم ، بذر گندم
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