باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - یک مقام آمریکایی مدعی شده است که جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، در پیامی به محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، بر ضرورت بازسازی اقتصاد و حفظ حاکمیت ایران تأکید کرده است. با این حال، جزئیات این پیام و اصل ارسال آن تاکنون از سوی مقام‌های رسمی ایران تأیید نشده است.

بر اساس ادعای این منبع، ونس در پیام مورد اشاره، جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای را اولویت واشنگتن دانسته و خواستار معرفی نمایندگانی دارای اختیار تصمیم‌گیری برای مذاکره درباره پرونده هسته‌ای شده است. این مقام همچنین مدعی شده که دولت ترامپ، محسن رضایی را فردی مؤثر در ایجاد اجماع برای آغاز مذاکرات می‌داند.

در همین چارچوب ادعا شده، احتمال برگزاری دیداری میان ونس و رضایی در استانبول یا دوحه نیز مطرح شده است؛ با این حال، زمان و اصل چنین دیداری مشخص نیست. گزارش‌ها همچنین از احتمال نقش‌آفرینی قطر در میانجیگری میان تهران و واشنگتن حکایت دارند.

روزنامه واشنگتن‌پست همچنین به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داده است که درگیری با ایران به نقطه عطف نزدیک می‌شود و واشنگتن در تلاش است جدیت رویکرد دیپلماتیک خود را به تهران منتقل کند.

این روزنامه همچنین از اختلاف رویکرد میان دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو درباره نحوه مواجهه با ایران خبر داده است. بر اساس این گزارش، نتانیاهو تغییر نظام سیاسی ایران را راهکار اصلی مقابله با آنچه تهدید‌های ایران می‌خواند، می‌داند؛ در حالی که ترامپ و ونس ظاهراً ترجیح می‌دهند از طریق توافق سیاسی از بازگشت به درگیری نظامی جلوگیری کنند.

این تحولات در شرایطی مطرح می‌شود که ادامه تقابل نظامی برای آمریکا با هزینه‌های اقتصادی و امنیتی، از جمله خطر افزایش قیمت انرژی و گسترش دامنه جنگ، همراه است. در مقابل، ایران بر حفظ استقلال، حاکمیت ملی و ساختار سیاسی جمهوری اسلامی تأکید دارد و تاکنون نشانه‌ای از پذیرش خواسته‌های یک‌جانبه واشنگتن بروز نداده است.

ترامپ نیز در اظهاراتی جداگانه مدعی شده است که ونس مأمور مذاکره با ایران نیست و صرفاً موضوع تسهیل ارسال دارو و کمک‌های بشردوستانه را پیگیری می‌کند. تهران تاکنون واکنش رسمی به ادعا‌های مطرح‌شده درباره پیام احتمالی ونس نشان نداده است.

منبع: روسیا الیوم